FIFA 23 TOTW 11 Predictions: Benzema, Kane & De Gea könnten es ins neue Team of the Week schaffen

Neue Woche, neue FIFA 23 TOTW 11 Predictions. Eigentlich sollte das neue Team wieder interessanter aussehen, denn so gut wie alle Ligen haben mittlerweile ihren Betrieb wieder aufgenommen (nur die Bundesliga steckt noch in der Winterpause), allerdings waren die meisten Spiele in der vergangenen Woche eher durchschnittlich. In der Theorie könnten mit Karim Benzema, Casimiro, Heung Min Son, Ciro Immobile, Lautaro Martínez, Edin Džeko oder Rafael Leão zwar einige hochkarätige Spieler ins Team kommen, doch es gibt einige, weniger bekannte Spieler, die deutlich bessere Leistungen gezeigt haben. Es bleibt also abzuwarten, ob und welche Namen EA Sports herauspickt, um die Packs halbwegs "kauf-würdig" zu gestalten.

In den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 11 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die in dieser Woche eine verbesserte Inform-Karte abstauben könnten. Ob und welche Vorhersagen sich als richtig herausstellen, zeigt sich wie immer erst am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 10 enthalten.