FIFA 23 TOTW 12 Predictions: Kommen Odegaard, Koulibaly & Martínez ins neue Team of the Week?

Das Wochenende ist schon wieder vorbei, also starten wir mit den FIFA 23 TOTW 12 Predictions in die neue Woche – auch wenn sie kaum eine Rolle spielen dürften, da jeder auf die Spieler des Team des Jahres hofft, das EA Sports in wenigen Tagen bekannt gibt. Ein paar interessante Anwärter gibt es aber fürs Team der Woche, darunter Martin Ødegaard, Kalidou Koulibaly, Lautaro Martínez, Bruno Fernandes, Geronimo Rulli, James Ward-Prowse, Kai Havertz, Paulo Dybala oder Wissam Ben Yedder.

In den anschließenden FIFA 23 Team of the Week 12 Predictions stellen wir euch die Kandidaten vor, die in dieser Woche eine vielversprechende Chance auf eine verbesserte Inform-Karte haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt erweisen werden, zeigt sich dann am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 11.