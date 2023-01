FIFA 23 TOTW 13 Predictions: Kommen Haaland, Parejo & Griezmann ins neue Team of the Week?

Die vielversprechendsten Spieler fürs FIFA 23 Team der Woche 13

In den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 13 Predictions stellen wir euch die Kandidaten vor, die in den letzten sieben Tagen eine hervorragende Leistung gezeigt haben und daher eine gute Chance auf eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche haben. Ob und welche Vorhersagen sich als richtig herausstellen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 12.

Stürmer

Spieler Highlights GES POS Verein Erling Haaland 3 Tore ↑90 (89) ST Manchester City Jonas Wind 2 Tore ↑82 (79) ST Vfl Wolfsburg Rafael Santos Borré 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (78) ST Eintracht Frankfurt Philipp Hofmann 2 Tore ↑80 (74) ST Vfl Bochum Benito Raman 2 Tore ↑79 (72) ST RSC Anderlecht Eddie Nketiah 2 Tore ↑79 (73) ST FC Arsenal Vincent Janssen 2 Tore ↑79 (72) ST Royal Antwerpen Steffen Tigges 2 Tore, 1 Vorlage ↑76 (68) ST 1. FC Köln Antoine Griezmann 1 Tor, 1 Vorlage ↑88 (87) LW (LF) Atletico Madrid Fabio Borini 2 Tore ↑85 (83) LW (LF) Fatih Karagümrük SK Riyad Mahrez 2 Tore, 1 Vorlage ↑87 (86) RW (RF) Manchester City Ángel Di María 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (84) RW (RF) Juventus Turin Kyogo Furuhashi 2 Tore ↑82 (79) CF (MS) Celtic Glasgow

Mittelfeld

Spieler Highlights GES POS Verein Bruno Fernandes 1 Tor ↑87 (86) CAM (ZOM) Manchester United Ademola Lookman 2 Tore, 1 Vorlage ↑85 (83) CAM (ZOM) Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Jarrod Bowen 2 Tore ↑83 (80) CAM (ZOM) West Ham United Lars Stindl 2 Tore ↑82 (79) CAM (ZOM) Borussia Mönchengladbach Jérémie Boga 2 Vorlagen ↑81 (77) CAM (ZOM) Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Toni Kroos 1 Tor ↑91 (90) CM (ZM) Real Madrid Daniel Parejo Muñoz 1 Tor ↑89 (88) CM (ZM) FC Villarreal Ivan Rakitić 1 Tor ↑84 (82) CM (ZM) FC Sevilla Yannick Gerhardt 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) CM (ZM) Vfl Wolfsburg Salih Uçan 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (73) CM (ZM) Besiktas Istanbul Linton Maina 1 Tor, 1 Vorlage ↑78 (70) LM 1. FC Köln Pedro Porro 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (82) RM Sporting CP Patrick Wimmer 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) RM Vfl Wolfsburg Kingsley Ehizibue 1 Tor ↑79 (72) RM Udinese Calcio Ellyes Skhiri 2 Tore, 1 Vorlage ↑84 (81) CDM (ZDM) 1. FC Köln

Verteidigung und Torwart

Spieler Highlights GES POS Verein Danilo Luiz da Silva 1 Tor ↑88 (87) CB (IV) Juventus Turin Nico Schlotterbeck 1 Tor, 1 Vorlage ↑85 (83) CB (IV) Borussia Dortmund Lisandro Martínez 1 Tor ↑84 (82) CB (IV) Manchester United Marc Bartra Aregall 1 Tor ↑84 (81) CB (IV) Trabzonspor Mario Hermoso Canseco 1 Tor ↑83 (80) CB (IV) Atletico Madrid Marcel Halstenberg 1 Tor ↑82 (78) CB (IV) RB Leipzig Danilho Doekhi 2 Tore ↑80 (74) CB (IV) 1. FC Union Berlin Pervis Estupiñán 2 Vorlagen ↑84 (81) LB (LV) Brighton & Hove Albion Giovanni Di Lorenzo 1 Tor ↑84 (82) RB (RV) SSC Neapel Joao Mario 1 Tor ↑81 (75) RB (RV) FC Porto Kepa Arrizabalaga 3 Paraden, Clean Sheet ↑83 (80) GK (TW) FC Chelsea Milinkovic-Savic 5 Paraden, Clean Sheet ↑82 (78) GK (TW) Toronto FC Paulo Gazzaniga 8 Paraden, Clean Sheet ↑80 (74) GK (TW) FC Girona

FIFA 23 TOTW 13 Predictions: So könnte das neue Team of the Week aussehen.

