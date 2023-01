FIFA 23 TOTW 14 Predictions: Schaffen es Martinez, Acuña & Hofmann ins neue Team of the Week?

Die neue Woche ist am Start und damit gibt es auch die neuen FIFA 23 TOTW 14 Predictions . Noch läuft das TOTY-Event, daher dürften viele die Team of the Weak-Spieler eher als "Trostpreis" in den Pack ansehen, doch es gibt mit Kandidaten wie Lautaro Martinez, Marcos Acuña, Sergej Milinkovic-Savic, Jonas Hofmann oder Domenico Berardi durchaus einige interessante und hochkarätige Anwärter auf eine verbesserte Karte.

Die vielversprechendsten Spieler fürs FIFA 23 Team der Woche 14

In den anschließenden FIFA 23 Team of the Week 14 Predictions stellen wir euch die Kandidaten vor, die mit ihrer Leistung bei ihren Liga-Spielen in den letzten sieben Tagen besonders aufgefallen sind und somit eine gute Chance haben, eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche zu bekommen. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt erweisen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin stecken in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 13.

Stürmer

Spieler Highlights GES POS Verein Lautaro Martinez 2 Tore ↑88 (87) ST Inter Mailand André Silva 2 Tore ↑84 (82) ST RB Leipzig Enner Valencia 4 Tore ↑84 (81) ST Fenerbahce Istanbul Niclas Füllkrug 2 Tore ↑84 (81) ST SV Werder Bremen Paul Ebere Onuachu 2 Tore ↑84 (82) ST KRC Genk Youssef En-Nesyri 2 Tore ↑83 (80) ST FC Sevilla Jean-Pierre Nsame 3 Tore ↑81 (75) ST BSC Young Boys Karim Onisiwo 3 Tore ↑80 (74) ST 1. FSV Mainz 05 Cenk Tosun 2 Tore ↑79 (73) ST Besiktas Istanbul Robert Glatzel 2 Tore ↑79 (73) ST Hamburger SV Anastasios Douvikas 3 Tore, 2 Vorlagen ↑78 (70) ST FC Utrecht Domenico Berardi 1 Tor, 3 Vorlagen ↑86 (84) RW (RF) US Sassuolo Calcio Franck Honorat 1 Tor, 2 Vorlagen ↑81 (77) RW (RF) Stade Brest Andrej Kramarić 2 Tore ↑84 (82) CF (MS) TSG 1899 Hoffenheim

Mittelfeld

Spieler Highlights GES POS Verein Jonas Hofmann 2 Tore, 1 Vorlage ↑87 (86) CAM (ZOM) Borussia Mönchengladbach Dani Olmo 1 Tor, 2 Vorlagen ↑84 (82) CAM (ZOM) RB Leipzig Dominik Szoboszlai 2 Tore ↑82 (79) CAM (ZOM) RB Leipzig Lars Stindl 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) CAM (ZOM) Borussia Mönchengladbach Josue 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (72) CAM (ZOM) Legia Warschau Sergej Milinkovic-Savic 1 Tor ↑88 (87) CM (ZM) Lazio Rom (Latium) Hans Vanaken 1 Tor ↑83 (80) CM (ZM) FC Brügge Saúl 1 Tor ↑83 (80) CM (ZM) Atletico Madrid Mattias Svanberg 1 Tor, 2 Vorlagen ↑81 (76) CM (ZM) Vfl Wolfsburg Răzvan Marin 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (73) CM (ZM) FC Empoli Joakim Maehle 1 Tor ↑81 (76) LM Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Ridle Baku 1 Tor ↑83 (80) RM Vfl Wolfsburg Joshua Kimmich 1 Tor ↑90 (89) CDM (ZDM) FC Bayern München

Verteidigung und Torwart

Spieler Highlights GES POS Verein Niklas Süle 1 Vorlage ↑86 (85) CB (IV) Borussia Dortmund Danilho Doekhi 1 Tor ↑85 (83) CB (IV) Hertha BSC Matthias Ginter 1 Tor ↑84 (82) CB (IV) SC Freiburg Philipp Lienhart 1 Tor ↑82 (78) CB (IV) SC Freiburg Marcos Acuña 1 Tor, 1 Vorlage ↑88 (87) LB (LV) FC Sevilla Jordi Alba 1 Vorlage ↑86 (85) LB (LV) FC Barcelona Grimaldo 1 Tor ↑84 (82) LB (LV) Benfica Lissabon Ulisses Garcia 3 Vorlagen ↑79 (72) LB (LV) BSC Young Boys Rensch 1 Tor ↑79 (73) RB (RV) Ajax Amsterdam Angelino 2 Vorlagen ↑85 (83) LWB (LAV) TSG 1899 Hoffenheim Gregor Kobel 6 Paraden, Clean Sheet ↑86 (85) GK (TW) Borussia Dortmund Benjamin Lecomte 5 Paraden, Clean Sheet ↑81 (77) GK (TW) HSC Montpellier Michele Di Gregorio 8 Paraden, Clean Sheet ↑80 (74) GK (TW) AC Monza Paulo Gazzaniga 9 Paraden ↑80 (74) GK (TW) FC Girona

FIFA 23 TOTW 14 Predictions: So könnte das Team der Woche aussehen.

