FIFA 23 TOTW 15 Predictions: Kommen Navas, Osimhen & Coman ins neue Team of the Week?

Wir starten mit den neuen FIFA 23 TOTW 15 Predictions in die neue Woche, die wegen der Future Stars wohl eher durchschnittlich ausfallen dürfte, auch wenn mit Keylor Navas, Paulo Dybala, Victor Osimhen, Kingsley Coman, Jordi Alba, Steven Berghuis, Achraf Hakimi, Mauro Icardi und noch einigen mehr durchaus eine ganze Reihe starker Spieler ins Team der Woche kommen könnten.

In den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 15 Predictions stellen wir euch die Kandidaten vor, die bei ihren Liga-Spielen in den letzten sieben Tagen eine hervorragende Performance abgeliefert haben und daher eine Chance haben, eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche zu bekommen. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin stecken in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 14.