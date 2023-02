FIFA 23 TOTW 16 Predictions: Schaffen es Ronaldo, Vlahovic & Skhiri ins neue Team of the Week?

Wir starten mit den neuen FIFA 23 TOTW 16 Predictions in die neue Woche, in der einige hochwertige Kandidaten recht gute Chancen haben - darunter Ronaldo mit seinen vier Toren, Dusan Vlahovic mit zwei Toren und einer Vorlage oder Ellyes Skhiri, Vincenzo Grifo, oder Jonathan David mit je zwei Toren - doch auch etliche Fragezeichen wie Riyad Mahrez, Rodri, Theo Hernandez, James Maddison und Luke Shaw. Je nachdem, ob es die Fragezeichen ins Team schaffen, könnte es ein halbwegs brauchbares Team der Woche geben oder wieder viel SBC-Futter.

In den anschließenden FIFA 23 Team of the Week 16 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die bei ihren Liga-Matchen in den letzten sieben Tagen eine starke Leistung gezeigt haben und damit Anwärter auf eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche sind. Ob und welche Vorhersagen sich als richtig erweisen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin stecken in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 15.