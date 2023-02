FIFA 23 TOTW 17 Predictions: Schaffen es Mbappé, Benzema & Hofmann ins neue Team of the Week?

Neue Woche, neue FIFA 23 TOTW 17 Predictions! Nach mehreren, eher unterdurchschnittlichen Wochen könnte das dieswöchige Team tatsächlich mal wieder recht hochkarätig ausfallen, denn De Bruyne, Mbappé, Benzema, Neymar, Hofmann, Immobile, Danilo, Tadić oder Canales haben alle zwei Tore geschossen oder die Vorlagen dafür geliefert. Sichere Kandidaten dürften mit ihren Hatricks auch Tobias Bech, Nicolai Vallys und Tom Bradshaw sein und Tim Kleindienst packt sogar noch ein Tor mehr obendrauf und muss damit ein Upgrade bekommen.

Nachfolgend stellen wir euch in den FIFA 23 Team of the Week 17 Predictions die Kandidaten vor, die bei ihren Liga-Spielen in den letzten sieben Tagen eine überdurchschnittliche Performance gezeigt und sich dadurch als Anwärter auf eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche qualifiziert haben. Ob und welche Vorhersagen sich als richtig herausstellen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin stecken in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 16.