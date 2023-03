FIFA 23 TOTW 21 Predictions: Schaffen es Reus, Guerreiro und Osimhen ins neue Team of the Week?

Wir starten mit den FIFA 23 TOTW 21 Predictions in die neue Woche und auch diesmal gibt es wieder sehr viele mögliche Kandidaten. Cedric Itten und Tim Kleindienst müssten mit ihren Hattricks eigentlich sicher ein Upgrade bekommen, doch auch Marco Reus, Raphaël Guerreiro, Victor Osimhen, Viktor Tsygankov, Andrej Kramaric, Bukayo Saka, Enner Valencia, João Mário und noch einige mehr sind mit jeweils zwei Toren relativ sichere Anwärter. Die Chancen für ein einigermaßen gutes Team sind also gegeben, es hängt mal wieder an EA Sports, ob es auch eines wird.

In den folgenden FIFA 23 Team of the Week 21 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die bei ihren Liga-Spielen in der vergangenen Woche eine herausragende Leistung demonstriert und sich damit eine Chance auf eine verbesserte Inform-Karte verdient haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, findet ihr weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 20 in den Packs.