FIFA 23 TOTW 24 Predictions: Kommen Donnarumma, Haaland und Messi ins neue Team of the Week?

Es ist Montag und wir starten mit den FIFA 23 TOTW 24 Predictions in die verkürzte Woche. Wie schon letzte Woche gab es zahlreiche Begegnungen, aus denen viele mögliche Kandidaten für das Team der Woche hervorgegangen sind wie Messi, Haaland, Donnarumma, Di Lorenzo, de Ligt, Acuña, Rabiot, Roberts, Henrique oder Bouanga. Die Aussicht auf ein gutes TOTW 24 sieht also eigentlich relativ gut aus und EA hat ja bereits letzte Woche gezeigt, dass es möglich ist.

Nachfolgend stellen wir euch in den FIFA 23 Team of the Week 24 Predictions die Spieler vor, die bei ihren Spielen in der vergangenen Woche eine adäquate Leistung gezeigt und sich damit eine Chance auf eine verbesserte Inform-Karte verdient haben. Ob und welche Vorhersagen zutreffen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, findet ihr weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 23 in den Packs.