FIFA 23: World Cup Phenoms Tracker - Alle Phänomene-Spieler und ihre Upgrades

In unserem FIFA 23 World Cup Phenoms Tracker präsentieren wir euch alle WCP-Spieler mit ihren jeweiligen Werten, Upgrades und Änderungen, die EA Sports während des World Cup Phenoms Events in FIFA 23 herausbringt. Natürlich erfahrt ihr auch, wann und wie die World Cup Phänomene-Spieler eine Verbesserung bekommen, welche Werte dabei wann und wie steigen können und wie die Promo funktioniert.

Im Anschluss reihen wir euch alle bislang geleakten FIFA 23 World Cup Phänomene Spieler mitsamt ihren Basiswerten und Upgrades auf. Denkt daran, dass es sich um Leaks handelt und die Ratings nur den "erwarteten" Werten entsprechen und sich bei Release noch ändern können. Sobald die Promo offiziell startet, findet ihr an dieser Stelle natürlich nur noch die veröffentlichten Spieler (kommende Spieler listen wir dann unter dem Punkt Leaks auf). Zur besseren Übersicht haben wir die Tabelle nach der aktuellen Gesamtwertung der Spieler in absteigender Reihenfolge sortiert.

Wie die World Cup Phenoms Upgrades in FIFA 23 funktionieren

Bei den World Cup Phenoms stehen die besten "jungen" Spieler im Fokus, die während der WM 2022 eine hervorragende Leistung abgeliefert und zum Vorankommen der Mannschaft beigetragen haben. Einige von ihnen erhalten von EA Sports daher im Rahmen der World Cup Phänomene eine Spezialkarte mit verbesserten Werten.

Wann und wie steigen World Cup Phenoms Karten in FIFA 23?

Soweit bislang bekannt, funktionieren die Phenoms-Upgrades ähnlich, wie die der vorangegangenen Promos (Stories und RTTWC). Sprich: Die von EA Sports ausgewählten Spieler erhalten bei Release ihrer jeweiligen WCP-Karten in FIFA 23 ein einmaliges Upgrade, das ihre Gesamtwertung zwischen +2 und +8 Punkte steigen lässt (Attribute "Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis" steigen entsprechend mit). Weitere Änderungen wie etwa Sterne-Upgrades für Schwacher Fuß, Spezialbewegung oder Positionsänderungen gibt es aber nicht.

Können "WCP"-Karten weitere Upgrades während der WM 2022 erhalten?

Die Details sind zwar noch nicht bekannt, doch derzeit deutet alles darauf hin, dass die World Cup Phenoms Karten ebenfalls keine dynamischen Items sind und daher nicht wie Ones to Watch weiter steigen können – wäre auch etwas paradox, immerhin gibt es mit dem FIFA 23: World Cup Path to Glory-Event bereits dynamische WM-Karten.

