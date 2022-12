FIFA 23: World Cup TOTT Tracker - Alle Team of the Tournament-Spieler und ihre Upgrades

FIFA 23: World Cup Team of the Tournament Tracker: Alle WC TOTT Spieler und ihre verbesserten Werte Nachfolgen führen wir euch alle bislang geleakten FIFA 23 World Cup Team of the Tournament Spieler mitsamt den Basiswerten ihrer World Cup-Karte und erwarteten Upgrades auf. Denkt daran, dass es sich hier um Leaks handelt und die prognostizierten Werte von den offiziellen Ratings abweichen können. Sobald das Event offiziell startet, stellen wir euch an dieser Stelle alle veröffentlichten Spieler vor (noch kommende Spieler findet ihr dann bei den Leaks). Zur besseren Übersicht haben wir die Tabelle nach der aktuellen Gesamtwertung der Spieler in absteigender Reihenfolge sortiert. Spieler GES / Upgrades POS Nationalität Alter Verein Lionel Messi 96 (WC TOTT-Karte)

91 (WC Basiskarte) =RF Argentinien 35 Paris Saint-Germain Casemiro 92 (WC TOTT-Karte)

89 (WC Basiskarte) =ZDM Brasilien 30 Manchester United Phil Foden 91 (WC TOTT-Karte)

85 (WC Basiskarte) =LF England 22 Manchester City Cody Gakpo 89 (WC TOTT-Karte)

84 (WC Basiskarte) =LF Niederlande 23 PSV Eindhoven