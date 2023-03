FIFA 23: FUT Birthday Token Tracker – Alle SBCs und Aufgaben mit Geburtstag-Tausch-Token

Mit dem FIFA 23: FUT Birthday Token Tausch bringt EA Sports bereits vor Beginn des eigentlichen Geburtstagsevents schon einmal das zugehörige Tauschprogramm an den Start. Wie man es bereits kennt, bieten euch die FUT Birthday Token Swaps wieder eine nette Möglichkeit, verschiedene Belohnungen wie Spieler-Packs und FUT Birthday Spieler kostenlos zu erspielen. Dafür müsst ihr in den nächsten Tagen und Wochen nur die FUT Birthday Tausch-Token sammeln, die in verschiedenen SBCs und Objectives versteckt sind. Um euch die lästige Sucherei zu ersparen, zeigen wir euch in unserem FUT Birthday Token Tracker, welche Token aktuell im Spiel verfügbar sind und welche Aufgaben ihr dafür lösen müsst. Außerdem erfahrt ihr, welche Belohnungen es bei FIFA 23 FUT Birthday Tausch gibt und wie die FUT Birthday Token Swaps Promo funktioniert. FIFA 232: FUT Birthday Token Tracker Inhalt: Alle FIFA 23 FUT Birthday Token und ihre Fundorte in SBCs und Objektives

FIFA 23 FUT Birthday Tausch Token einlösen: alle Belohnungen und Preise

FIFA 23 FUT Birthday Tausch Programm und Swaps Token erklärt

Alle FIFA 23 FUT Birthday Token und ihre Fundorte in SBCs und Objektives Es ist mal wieder so weit, der Geburtstag des Ultimate Team-Modus wird gefeiert und dazu gehört auch wieder ein Token Tauschprogramm, bei dem ihr ab 20. März und bis zum 7. April tägliche SBCs und Objektives in FIFA 23 FUT Ultimate Team lösen könnt, um die sogenannten "FUT Birthday-Tausch-Token" als Belohnung zu bekommen. Wie bei den Tausch-Programmen in FIFA 23 üblich, versteckt EA Sports die Token gerne als Belohnung in Aufgaben und sind daher nicht immer leicht aufzuspüren. Damit ihr nicht lange danach suchen müsst, zeigen wir euch nachfolgend, in welchen SBCs und Ziele-Aufgaben die FUT Birthday Tausch Token zu finden sind. Außerdem seht ihr, welche Token noch erscheinen werden und welche Aufgaben ihr gegebenenfalls verpasst habt. Denkt daran, dass die Token respektive die zugehörigen Aufgaben üblicherweise nur für einen kurzen Zeitraum im Spiel verfügbar sind (in der Regel zwei bis sieben Tage). Verfügbare FUT Birthday Tausch Token FUT Birthday Token Fundort des Token Verfügbarkeit des Token Anosike Ementa SBC → Live → FGS Challenge 10 20.03.23 - 27.04.23 Emeka Oduah Shop → Promo Packs → Neujahrs-Rückblick-Grundlagen-Pack (90.000 Münzen oder 500 Punkte) 20.03.23 - 24.03.23 Saevar Atli Magnusson Geschenk im Shop 20.03.23 - 07.04.23 Noch erscheinende FUT Birthday Tausch Token FUT Birthday Token Fundort des Token Verfügbarkeit des Token Albert Hofman TBA TBA - TBA Apostolos Tsilingiris TBA TBA - TBA Brian Maher TBA TBA - TBA Damian Isac TBA TBA - TBA Denizcan Cosgun TBA TBA - TBA Falah Waleed TBA TBA - TBA Godwin Bentil TBA TBA - TBA Halvor Rödölen Opsahl TBA TBA - TBA Jack McGlynn TBA TBA - TBA Jan Jurcec TBA TBA - TBA Kane Smith TBA TBA - TBA Kevin Mouanga TBA TBA - TBA Kreshnik Hajrizi TBA TBA - TBA Lasse Günther TBA TBA - TBA Lee Tae Suk TBA TBA - TBA Liam Gibbs TBA TBA - TBA Lukas Mazagg TBA TBA - TBA Marc Aguado TBA TBA - TBA Marc Aguado TBA TBA - TBA Mukhair Al Rashidi TBA TBA - TBA Nathan Ngoy TBA TBA - TBA Patrick Nwadike TBA TBA - TBA Ralph Priso TBA TBA - TBA Samuel Silvera TBA TBA - TBA Sean Sabetkar TBA TBA - TBA Shadrach Ogie TBA TBA - TBA Simone Davi TBA TBA - TBA Souleymane Diaby TBA TBA - TBA Sunusi Ibrahim TBA TBA - TBA Tomas Gomez TBA TBA - TBA Tony Gallacher TBA TBA - TBA Ulrich Donovan Ewolo TBA TBA - TBA Nicht mehr verfügbare FUT Birthday Tausch Token Keine Das sind alle FIFA 23 FUT Birthday Token, die vorgestellt wurden.