FIFA 23: Geheime Geschichtsstunde – so löst ihr die Rätsel-Aufgaben

Aktuell läuft der FIFA 23 Black Friday, in dessen Zuge EA Sports nicht nur das Best of TOTW und die Road to World Cup Spieler vorgestellt hat, sondern auch etliche Angebote im Shop und haufenweise SBCs und Ziele mit tollen Belohnungen ins Spiel bringt. Eine der besagten Objectives ist die Geheime Geschichtsstunde , bei der ihr sechs Aufgaben mit geschichtlichem Hintergrund lösen sollt. Welche das sind und wie ihr die Geschichtsstunde schnell absolvieren könnt, zeigen wir euch nachfolgend.

Die "Geheime Geschichtsstunde"-Aufgabe findet ihr in FIFA 23 Ultimate Team in der Rubrik "Ziele" (Objectives) und besteht aus sechs Rätsel-Aufgaben. Die Rätsel könnt ihr relativ einfach mit etwas Fußballwissen (oder Google) lösen, denn Titel und Beschreibung der jeweiligen Aufgabe liefern genügend Hinweise. Nachfolgend listen wir euch die Aufgaben auf und verraten euch die Lösungen.

FIFA 23: So löst ihr die "Geheime Geschichtsstunde" am schnellsten

Grundsätzlich könnt ihr die Aufgaben in jedem beliebigen Modus lösen - Squad Battles, Division Rivals, Fut Champions etc. Am schnellsten geht es jedoch, wenn ihr euch einen Freund schnappt und das Ganze in einem Freundschaftsspiel absolviert - wechselt euch einfach in zwei Partien nacheinander ab, dann seid ihr beide schnell fertig.

Mit der richtigen Team-Zusammenstellung könnt ihr auch direkt fünf der sechs Aufgaben in einem Rutsch abhaken. Dafür benötigt ihr:

1 Uruguayer, der 2 Tore erzielt

1 Italiener, der ein Tor per Tor per angeschnittenem Schuss (Finesse-Schuss) erzielt

1 USA-Spieler, der 1 Tor erzielt

1 Österreicher, der 3 Tore erzielt

1 Schweizer, der 3 Tore erzielt

Mindestens 6 Tore (ergibt sich von allein bei der Team-Zusammenstellung)

1 Deutscher, der mindestens 1 Tor erzielt (in diesem besonderen Fall müsst ihr in vier verschiedenen Matches mindestens 1 Tor mit einem Deutschen schießen)

Habt ihr alle sechs Aufgaben erledigt, gibt es als Gruppenbelohnung noch ein Seltenes Goldspieler Pack mit mindestens 84 GES (untauschbar) und weitere Erfahrungspunkte.

So könnte eure "One-for-all"-Teamaufstellung für die "Geheime Geschichtsstunde"-Aufgaben in FIFA 23 aussehen.

Mehr zu FIFA 23: