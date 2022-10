FIFA 23: Beste Spieler IV, LV, RV, TW – Die Top 30 Verteidiger und Torwart

FIFA 23: Beste Spieler IV - Die Top 30 Innenverteidiger fürs Zentrum In den heutigen Spielsystemen von FIFA 23 FUT Ultimate Team und dem Karrieremanager kommt oft eine Abwehr-Viererkette zum Einsatz, in der zwei Innenverteidiger die zentrale Abwehr übernehmen. Ihnen fällt die Aufgabe zu, sich vor dem eigenen Tor und in Strafraumnähe zu positionieren und gegnerische Vorstöße ins Abwehrzentrum abzufangen, hohe Flanken per Kopf abzuwehren, den Ball bei Angriffen zu erobern und gegnerische Stürmer beim Spielaufbau zu stören, um Torchancen zu verhindern. Für eine optimale Raumaufteilung ist eine Koordination mit dem Torhüter, den übrigen Abwehr-Spielern sowie dem Mittelfeld unerlässlich. Das hilft nicht nur bei der Verteidigung, sondern auch beim eigenen Spielaufbau, denn Innenverteidiger erhalten den Ball oft vom Torwart und spielen ihn dann per langen oder kurzen Pass in die Offensive respektive Mittelfeld. In Standardsituationen ist es auch oft ihre Aufgabe ist, gegnerische Flanken und Eckbälle zu entschärfen, oder umgekehrt, bei Freistößen und Eckbällen ein Tor zu erzielen. Innenverteidiger sind in der Regel große, kräftige und ausdauernde Spieler, damit sie Zweikämpfe und Kopfballduelle erfolgreich entscheiden können. Passstärke und die nötige Aggressivität für Balleroberungen sind ebenfalls gefragt. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die derzeit 30 besten Innenverteidiger (IV) in FIFA 23 und der Welt. Die Stars sind euch zu teuer? Dann schaut doch mal bei den Nachwuchstalenten vorbei: FIFA 23: IV Talente – Die 30 besten Innenverteidiger für die Abwehr. Spieler POS GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Alter Verein Nationalität Wert

Mio.€ Virgil van Dijk IV 90 81 60 71 72 91 86 30 FC Liverpool Niederlande 98 Rúben Dias IV 88 63 39 66 68 88 88 25 Manchester City Portugal 107,5 Marquinhos IV 88 79 56 75 74 89 80 28 Paris Saint-Germain Brasilien 92 Fabinho IV (ZDM) 87 66 69 78 77 86 83 28 FC Liverpool Brasilien 77 Antonio Rüdiger IV 87 82 53 71 67 86 85 29 Real Madrid Deutschland 73,5 Kalidou Koulibaly IV 87 82 33 59 68 88 85 31 FC Chelsea Senegal 54,5 Milan Škriniar IV 86 78 41 57 69 88 86 27 Inter Mailand Sowakei 68,5 Aymeric Laporte IV 86 61 50 72 69 86 79 28 Manchester City Spanien 64,5 David Alaba IV (LV) 86 79 71 83 80 85 77 30 Real Madrid Österreich 55,5 Thiago Silva IV 86 49 54 73 72 87 76 37 FC Chelsea Brasilien 12 Matthijs de Ligt IV 85 75 59 61 69 84 87 22 FC Bayern München Niederlande 71 Niklas Süle IV (RV) 85 71 48 66 59 85 83 26 Borussia Dortmund Deutschland 59 Jules Koundé IV (RV) 84 84 45 64 74 85 78 23 FC Barcelona Frankreich 57,5 Éder Militão IV 84 86 50 70 72 85 82 24 Real Madrid Brasilien 57,5 Alessandro Bastoni IV 84 73 35 69 71 86 82 23 Inter Mailand Italien 60,5 Fikayo Tomori IV 84 86 40 60 66 86 81 24 AC Mailand England 60,5 Lucas Hernández IV (LV) 84 77 54 70 71 84 80 26 FC Bayern München Frankreich 46 Stefan Savić IV 84 64 35 58 58 87 80 31 Atlético Madrid Montenegro 29 Raphael Varane IV 84 81 49 64 66 85 80 29 Manchester United Frankreich 39 Stefan de Vrij IV 84 68 41 65 69 87 79 30 Inter Mailand Niederlande 34,5 Joel Matip IV 84 61 46 69 71 87 78 30 FC Liverpool Kamerun 34,5 Leonardo Bonucci IV 84 54 59 69 71 85 78 35 Juventus Turin Italien 11 Mats Hummels IV (RV, RF) 84 53 59 76 72 87 78 33 Borussia Dortmund Deutschland 20 Sergio Ramos IV 84 61 69 73 70 83 77 36 Paris Saint-Germain Spanien 7,5 Giorgio Chiellini IV 84 65 46 60 58 85 83 37 Los Angeles FC Italien 7,5 Ronald Araujo IV (RV) 83 77 51 65 61 83 83 23 FC Barcelona Uruguay 52 Pau Torres IV 83 73 38 67 70 84 81 25 FC Villarreal Spanien 50,5 Bremer IV 83 78 50 56 65 84 79 25 Juventus Turin Brasilien 45,5 Cristian Romero IV 83 73 46 57 65 85 82 24 Tottenham Hotspur Argentinien 49,5 Presnel Kimpembe IV 83 80 43 68 69 83 86 26 Paris Saint-Germain Frankreich 42

FIFA 23: Beste Spieler LV - Die Top 30 Linksverteidiger für eure Abwehr Linke Außenverteidiger haben in FIFA 23 Ultimate Team und Karriere vorrangig die Aufgabe, gegnerischer Stürmer und Mittelfeldspieler entlang der linken Außenbahn aufzuhalten, ihre Aktionen zu stören, Flanken zu unterbinden und den Ball zurückzugewinnen. Dafür orientiert sich der Linksverteidiger bei gegnerischen Angriffen nach hinten und nimmt seinen Platz in der Abwehrkette ein. Umgekehrt können Linksverteidiger entlang der Außenlinie auch offensiv agieren und den eigenen Angriff initiieren, indem sie weite Flanken in den gegnerischen Strafraum schlagen, an der Außenlinie nach vorn stürmen oder den Ball per Doppelpass / Lochpass nach vorn spielen. Durch den stetigen Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung müssen Linksverteidiger viel Laufstärke und Ausdauer für schnelle Sprints mitbringen. Ein gutes Passspiel, Spielübersicht und die Tricks der Abwehr sind ebenfalls gefragt. Nachfolgend findet ihr die momentan 30 besten linken Verteidiger (LV) in FIFA 23. Eure Vereinskasse erlaubt noch keine teuren Profis? Dann schaut doch mal bei den vielversprechenden Nachwuchsspielern vorbei: FIFA 23: LV Talente - Die 30 besten Außenverteidiger für die linke Außenbahn. Spieler POS GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Alter Verein Nationalität Wert

Mio.€ João Cancelo LV (RV) 88 85 73 85 85 81 73 28 Manchester City Portugal 82,5 Andrew Robertson LV 87 80 61 81 81 82 76 28 FC Liverpool Schottland 72 David Alaba LV (IV) 86 79 71 83 80 85 77 30 Real Madrid Österreich 55,5 Theo Hernández LV 85 93 72 76 81 78 83 24 AC Mailand Frankreich 76 Marcos Acuña LV 85 76 74 83 87 80 83 30 FC Sevilla Argentinien 46,5 Jordi Alba LV 85 84 70 82 82 77 70 33 FC Barcelona Spanien 28 Alphonso Davies LV (LM) 84 94 66 77 85 76 77 21 FC Bayern München Kanada 60,5 Lucas Hernández LV (IV) 84 77 54 70 71 84 80 26 FC Bayern München Frankreich 46 Ferland Mendy LV 83 92 64 77 78 78 84 27 Real Madrid Frankreich 38 Ben Chilwell LV (LAV) 82 76 60 78 78 78 75 25 FC Chelsea England 37 Gayà LV (LM) 82 83 61 76 80 78 73 27 Valencia CF Spanien 32 Grimaldo LV (LAV, LM) 82 87 65 81 83 74 71 26 SL Benfica Spanien 33 Raphael Guerreiro LV (LM) 82 74 77 86 87 75 55 28 Borussia Dortmund Portugal 27,5 Nacho Fernández LV (IV) 82 75 37 69 70 82 80 32 Real Madrid Spanien 20 Lucas Digne LV 82 78 69 80 79 77 76 28 Aston Villa Frankreich 27,5 Yuri Berchiche LV 82 81 68 76 76 79 82 32 Athletic Bilbao Spanien 21 Josko Gvardiol LV (IV) 81 82 54 69 74 80 83 20 RB Leipzig Kroatien 53 Lisandro Martínez LV (IV, ZDM) 81 72 60 76 77 82 83 24 Manchester United Argentinien 35 Cucurella LV (IV, LM) 81 76 68 78 80 77 74 23 FC Chelsea Spanien 34,5 David Raum LV (LAV, LM) 81 87 59 77 78 71 77 24 RB Leipzig Deutschland 34,5 Welington Dano LV (LM) 81 79 54 76 79 75 74 22 Atlético Mineiro Brasilien 27,5 Adryan Zonta LV (LAV) 81 93 66 75 76 72 77 30 RB Bragantino Brasilien 22 Kieran Tierney LV 81 84 60 75 78 76 79 25 FC Arsenal Schottland 33 Nicolas Tagliafico LV 81 80 56 72 75 80 80 29 Olympique Lyon Argentinien 22,5 Nuno Mendes LV (LAV) 80 89 57 73 78 74 73 20 Paris Saint-Germain Portugal 44 Renan Lodi LV (LM) 80 83 68 76 80 74 75 24 Nottingham Forest Brasilien 29,5 Reguilón LV (LAV) 80 83 57 74 78 77 69 25 Atlético Madrid Spanien 25,5 Javi Galán LV 80 78 55 74 82 75 71 27 Celta Vigo Spanien 20,5 Mario Hermoso LV (IV) 80 75 49 73 71 81 80 27 Atlético Madrid Spanien 22,5 Álex Moreno LV 80 88 68 73 76 75 69 29 Real Betis Spanien 18,5