FIFA 23 MLS TOTS: Mukhtar, Almada und Vela holen sich die besten Upgrades ab

Mehr zum FIFA 23 Team of the Season:

Das nächste kleine Team ist da und es ist nicht wie erwartet das Portugiesische, sondern das FIFA 23 MLS TOTS . Der amerikanische Fußballsport nimmt immer mehr an Fahrt auf und hat mittlerweile auch einige hochkarätige Spieler zu bieten, von denen nun insgesamt zehn Kandidaten ausgezeichnet wurden. Acht Spieler der Major League Soccer gibt es jetzt als MLS TOTS Spieler und zwei könnt ihr euch als MLS TOTS Momente-Spieler via SBC / Objective holen. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche US-Stars es ins MLS Team of the Season 2022/23 geschafft und welche Upgrades sie bekommen haben.

FIFA 23 MLS TOTS: Die Besten der Major League Soccer in 2022/23

Am vierten Sonntag des Team of Season-Events in FIFA 23 hat EA Sports das MLS TOTS vorgestellt. Wie üblich ist es ein kleines Team mit nur acht Spielern, das sich in drei Stürmer, zwei Mittelfeldspieler, zwei Verteidiger und einen Torwart aufteilt. Hinzu gesellen sich noch zwei MLS TOTS Moments Spieler – ein Stürmer und ein Verteidiger – die per Squad Building Challenge / Objective verfügbar sind.

Die Upgrades der Spieler fallen beim MLS TOTS zwar nicht ganz so exorbitant aus, wie bei den vorherigen Teams, dennoch haben alle Kandidaten starke Verbesserungen ihrer Gesamtwertung und häufig auch ein Sterne-Upgrade der Spezialwerte Spezialbewegung (SB) / Schwacher Fuß (SF) erfahren. Positionsänderungen gab es dagegen nur einmal und neue Eigenschaften (Traits) wurden auch nur sehr spärlich verteilt.

MLS TOTS

Spieler GES / Upgrades Position Verein Hany Mukhtar ↑94 + 4★ SB + 1 Trait (76) =MS Nashville SC Thiago Almada ↑93 + 5★ SB + 2 Traits (76) =ZOM Atlanta United Carlos Vela ↑92 + 5★ SB / 4★ SF (81) =RF Los Angeles FC Sebastian Driussi ↑91 + 4★ SF + 1 Trait (78) =ZOM Austin FC Jesus Ferreira ↑90 + 3★ SB + 1 Trait (74) ↑ST (MS) FC Dallas Kai Wagner ↑90 + 3★ SB (75) =LV Philadelphia Union Jakob Glesnes ↑89 (70) =IV Philadelphia Union Andre Blake ↑88 (77) =TH Philadelphia Union

FIFA 23 MLS TOTS: Diese acht Spieler haben es ins Team geschafft.

MLS TOTS Momente Spieler (via SBC / Ziele)

Spieler GES / Upgrades Position Verein Lorenzo Insigne ↑91 + 4★ SF (84) =LF Toronto FC Giorgio Chiellini ↑90 (84) =IV Los Angeles FC

FIFA 23 MLS TOTS: Diese beiden Kandidaten könnt ihr euch per SBC / Objective holen.

Info: Wie bei den kleinen Teams üblich, wurde auch das MLS TOTS nicht per Fan-Vote gewählt, sondern von EA Sports zusammengestellt. Die Regeln bleiben aber dieselben: Nur Spieler, die in der Saison 2022/23 eine konstant hohe Leistung gezeigt haben und seit April maximal ein leistungsbasiertes Spezialobjekt in FUT Ultimate Team erhalten haben, können im Team landen.

Mehr zu FIFA 23: