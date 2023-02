FIFA 23 TOTW 18 Predictions: Neue Chance für Mbappé, Messi & Coman ins Team of the Week zu kommen

Die FIFA 23 TOTW 18 Predictions sehen im Vergleich zu den letzten Wochen ganz ordentlich aus, denn es gibt einige starke Anwärter wie Kylian Mbappé, Lionel Messi, Kingsley Coman, Thomas Müller, Dante, Declan Rice, Enner Valencia, João Mário oder José Giménez.

In den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 18 Predictions stellen wir euch die Kandidaten vor, die mit ihrer Leistung bei ihren Liga-Spielen in den letzten sieben Tagen geglänzt und somit eine Chance auf eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche haben. Ob und welche Vorhersagen sich als richtig erweisen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, findet ihr in den Packs die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 17.