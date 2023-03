FIFA 23 TOTW 19 Predictions: Kommen Salah, Ben Yedder & Savanier ins neue Team of the Week?

Wir starten mit den FIFA 23 TOTW 19 Predictions in die neue Woche und die sehen wieder sehr gut aus. Es gab extrem viele Tore in den letzten Tagen und damit auch einige sichere Kandidaten wie Benjamin Sesko und Mbaye Diagne mit ihren Hattricks. Auch an Stars mangelt es nicht: Mohamed Salah muss bei zwei Toren und zwei Vorlagen eigentlich ein Upgrade bekommen, Ben Yedder, Savanier, Depay und Gakpo sind mit zwei Toren ebenfalls hoch im Rennen und auch Mbappé, Van Dijk, De Ligt, Griezmann, Diaby und Hernández haben eine Chance.

Die vielversprechendsten Spieler fürs FIFA 23 Team der Woche 19

In unseren nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 19 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die bei ihren Liga-Spielen in den letzten sieben Tagen eine hervorragende Leistung demonstriert haben und sich damit eine Chance auf eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche haben. Ob und welche Vorhersagen sich letzten Endes als richtig erweisen, zeigt sich am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, findet ihr in den Packs die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 18.

Stürmer

Spieler Highlights GES POS Verein Kylian Mbappé 1 Tor, 1 Vorlage ↑93 (92) ST Paris Saint-Germain Wissam Ben Yedder 2 Tore ↑89 (88) ST AS Monaco Memphis Depay 2 Tore ↑86 (85) ST FC Barcelona Álvaro Morata 2 Tore ↑84 (81) ST Atletico Madrid Enes Ünal 2 Tore ↑82 (78) ST FC Getafe Goncalo Ramos 2 Tore ↑82 (79) ST Benfica Lissabon Jorge Molina 2 Tore, 1 Vorlage ↑82 (78) ST FC Granada Nordin Amrabat 2 Tore ↑81 (75) ST AEK Athen Martín Cauteruccio 2 Tore ↑80 (74) ST Club Atlético Aldosivi Mbaye Diagne 3 Tore, 1 Vorlage ↑80 (74) ST Fatih Karagümrük SK Benjamin Sesko 3 Tore ↑79 (72) ST FC Red Bull Salzburg Viktor Gyökeres 2 Tore, 1 Vorlage ↑79 (72) ST Coventry City Antoine Griezmann 1 Tor, 1 Vorlage ↑88 (87) CF (MS) Atletico Madrid Cody Gakpo 2 Tore ↑86 (85) CF (MS) PSV Eindhoven Carlos Vela 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (84) CF (MS) Los Angeles FC Roberto Firmino 1 Tor, 1 Vorlage ↑85 (83) CF (MS) FC Liverpool Jesus Ferreira 2 Tore ↑82 (78) CF (MS) FC Dallas Lukas Daschner 2 Tore ↑75 (66) CF (MS) FC St. Pauli Darwin Núñez 2 Tore ↑86 (84) LW (LF) FC Liverpool Lucas Zelarayán 2 Tore ↑82 (79) LW (LF) Columbus Crew Mohamed Daramy 2 Tore, 1 Vorlage ↑81 (77) LW (LF) FC Kopenhagen Jean-Luc Dompé 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (72) LW (LF) Hamburger SV Mohamed Salah 2 Tore, 2 Vorlagen ↑93 (92) RW (RF) FC Liverpool Samuel Chukwueze 2 Vorlagen ↑82 (79) RW (RF) FC Villarreal Khaled Narey 3 Vorlagen ↑80 (74) RW (RF) PAOK Thessaloniki Salih Uçan 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (73) RW (RF) Besiktas Istanbul

Mittelfeld

Spieler Highlights GES POS Verein Téji Savanier 2 Tore ↑88 (87) CAM (ZOM) HSC Montpellier Moussa Diaby 1 Tor, 1 Vorlage ↑87 (86) CAM (ZOM) Bayer 04 Leverkusen Alexis Mac Allister 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) CAM (ZOM) Brighton & Hove Albion Oleksandr Zubkov 2 Tore ↑79 (72) CAM (ZOM) Schachtar Donezk Jurgen Ekkelenkamp 2 Tore, 1 Vorlage ↑78 (71) CAM (ZOM) Royal Antwerpen Yannick Gerhardt 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) CM (ZM) Vfl Wolfsburg Lukas Lerager 2 Tore ↑79 (72) CM (ZM) FC Kopenhagen Henrikh Mkhitaryan 1 Tor ↑81 (84) CM (ZM) Inter Mailand Theo Hernández 1 Tor ↑87 (86) LM AC Mailand Otávio Monteiro 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (84) RM FC Porto Danilo Luís Hélio Pereira 1 Tor ↑81 (84) CDM (ZDM) Paris Saint-Germain

Verteidigung und Torwart

Spieler Highlights GES POS Verein Virgil van Dijk 1 Tor, Clean Sheet ↑91 (90) CB (IV) FC Liverpool Matthijs de Ligt 1 Tor ↑89 (88) CB (IV) FC Bayern München Giorgio Chiellini 1 Tor ↑86 (84) CB (IV) Los Angeles FC Sead Kolašinac 1 Tor, Clean Sheet ↑85 (83) CB (IV) Olympique Marseille Ben White 1 Tor ↑84 (81) CB (IV) FC Arsenal Evan N'dicka 1 Tor ↑84 (81) CB (IV) Eintracht Frankfurt Gianluca Mancini 1 Tor, Clean Sheet ↑84 (81) CB (IV) AS Rom (Roma FC) Joël Veltman 1 Tor, Clean Sheet ↑82 (78) CB (IV) Brighton & Hove Albion Marcos Senesi 1 Tor ↑82 (78) CB (IV) AFC Bournemouth Yaroslav Rakitskyi 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet ↑82 (79) CB (IV) Adana Demirspor Issiaga Sylla 2 Vorlagen, Clean Sheet ↑78 (71) LB (LV) FC Toulouse Leonardo Spinazzola 1 Tor ↑84 (82) LWB (LAV) AS Rom (Roma FC) Jose Sa 6 Paraden, Clean Sheet ↑84 (82) GK (TW) Wolverhampton Wanderers Frederik Ronnow 4 Paraden, Clean Sheet ↑82 (79) GK (TW) 1. FC Union Berlin Karl Darlow 6 Paraden, Clean Sheet ↑81 (75) GK (TW) Hull City

FIFA 23 TOTW 19 Predictions: So könnte das neue Team of the Week 19 aussehen.

