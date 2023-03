FIFA 23 TOTW 20 Predictions: Kommen Kane, Cancelo & David ins neue Team of the Week?

Neue Woche, neue FIFA 23 TOTW 20 Predictions! Selbige fallen mal wieder sehr umfangreich aus, denn es gab jede Menge Spiele mit sehr vielen Toren. Dementsprechend gibt es auch ziemlich viele Kandidaten wie Jonathan David und Lois Openda mit ihren Hattricks oder Harry Kane, Iago Aspas, Alexandre Lacazette, Nathan Tella, Adrien Rabiot, Benjamin Pavard, Denis Bouanga und viele mehr mit jeweils 2 Toren, die eigentlich sichere Anwärter für ein Upgrade wären. Tatsächlich sind es so viele Anwärter, dass es schwer vorherzusehen ist, für welche Spieler sich EA Sports entscheiden wird.

In den folgenden FIFA 23 Team of the Week 20 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die bei ihren Liga-Spielen in den letzten sieben Tagen eine hervorragende Leistung gezeigt und sich somit damit eine Chance auf eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche verdient haben. Ob und welche Vorhersagen sich als richtig erweisen, zeigt sich wie immer am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, findet ihr weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 19 in den Packs.