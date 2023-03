FIFA 23 TOTW 22 Predictions: Schaffen es Lukaku, Mbappe und Sabitzer ins neue Team of the Week?

Die vielversprechendsten Spieler fürs FIFA 23 Team der Woche 22

In den anschließenden FIFA 23 Team of the Week 22 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die bei ihren Länder- und Liga-Spielen in der vergangenen Woche eine herausragende Leistung demonstriert und sich damit eine Chance auf eine verbesserte Inform-Karte verdient haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, findet ihr weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 21 in den Packs.

Stürmer

Spieler Highlights GES POS Verein Kylian Mbappe 2 Tore, 1 Vorlage ↑93 (92) ST Französische Nationalmannschaft Heung Min Son 2 Tore ↑91 (90) ST Südkoreanische Nationalmannschaft Riyad Mahrez 1 Tor ↑89 (88) ST Algerische Nationalmannschaft Joselu 2 Tore ↑87 (86) ST Spanische Nationalmannschaft Romelu Lukaku 3 Tore ↑87 (86) ST Belgische Nationalmannschaft Jordan Morris 4 Tore ↑84 (82) ST Seattle Sounders Patson Daka 2 Tore ↑81 (77) ST Sambische Nationalmannschaft Dion Charles 2 Tore ↑75 (66) ST Nordirische Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo 2 Tore ↑92 (91) CF (MS) Portugiesische Nationalmannschaft Rasmus Hojlund 3 Tore ↑76 (67) CF (MS) Dänische Nationalmannschaft Rafael Leão 1 Tor, 1 Vorlage ↑87 (86) LW (LF) Portugiesische Nationalmannschaft Sofiane Boufal 1 Tor ↑83 (80) LW (LF) Marokkanische Nationalmannschaft Renato Steffen 3 Tore ↑82 (79) LW (LF) Schweizer Nationalmannschaft Mohamed Salah 1 Tor, 1 Vorlage ↑94 (93) RW (RF) Ägyptische Nationalmannschaft Bukayo Saka 1 Tor 1 Vorlage ↑86 (85) RW (RF) Englische Nationalmannschaft Eljif Elmas 1 Tor ↑82 (78) RW (RF) SSC Neapel

Mittelfeld

Spieler Highlights GES POS Verein Dusan Tadic 1 Tor, 1 Vorlage ↑88 (87) CAM (ZOM) Serbische Nationalmannschaft Christian Pulisic 1 Tor, 2 Vorlagen ↑86 (84) CAM (ZOM) US-amerikanische Nationalmannschaft Christoph Baumgartner 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (78) CAM (ZOM) Österreichische Nationalmannschaft Marcel Sabitzer 2 Tore, 1 Vorlage ↑83 (80) CM (ZM) Österreichische Nationalmannschaft Jackson Irvine 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (78) CM (ZM) Australische Nationalmannschaft Anastasios Bakasetas 1 Tor ↑81 (77) CM (ZM) Griechische Nationalmannschaft Petros Mantalos 1 Vorlage ↑81 (77) CM (ZM) Griechische Nationalmannschaft Rade Krunic 2 Tore ↑81 (77) CM (ZM) Bosnisch-herzegowinische Nationalmannschaft McKennie 2 Tore ↑84 (81) LM US-amerikanische Nationalmannschaft Víctor Malcorra 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (72) LM Rosario Central Granit Xhaka 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (81) CDM (ZDM) Schweizer Nationalmannschaft Scott McTominay 2 Tore ↑83 (80) CDM (ZDM) Schottische Nationalmannschaft

Verteidigung und Torwart

Spieler Highlights GES POS Verein Chris Mepham 1 Vorlage ↑82 (78) CB (IV) Walisische Nationalmannschaft Ladislav Krejci 1 Tor ↑81 (76) CB (IV) Tschechische Nationalmannschaft Alex Balde 1 Vorlage, Clean Sheet ↑76 (68) LB (LV) Spanische Nationalmannschaft João Cancelo 1 Tor, Clean Sheet ↑90 (89) RB (RV) Portugiesische Nationalmannschaft Youssouf Sabaly 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) RB (RV) Senegalesische Nationalmannschaft George Baldock 1 Vorlage, Clean Sheet ↑78 (71) RB (RV) Griechische Nationalmannschaft Mike Maignan 5 Paraden, Clean Sheet ↑88 (87) GK (TW) Französische Nationalmannschaft Danny Ward 7 Paraden ↑82 (79) GK (TW) Walisische Nationalmannschaft Ibrahim Sehic 3 Paraden, Clean Sheet ↑79 (73) GK (TW) Bosnisch-herzegowinische Nationalmannschaft

FIFA 23 TOTW 22 Predictions: So könnte das neue Team of the Week 22 aussehen.

