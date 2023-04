FIFA 23 TOTW 25 Predictions: Schaffen es Haaland, Griezmann und Werner ins neue Team of the Week?

Wir starten mit den FIFA 23 TOTW 25 Predictions in die neue Woche und auch diesmal gibt es wieder zahlreiche Spieler auf allen Positionen, die sich in den letzten Tagen durch ihre Leistung ausgezeichnet haben. Darunter sind auch einige bekannte und beliebte Profis wie Kylian Mbappé, Erling Haaland, Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder, Carlos Vela, Timo Werner, Benjamin Pavard, John Stones und Diogo Dalot, aber auch einige Spieler aus Zweitligisten, die eine gute Performance abgeliefert haben. So gut wie letzte Woche dürfte das TOTW 25 zwar nicht ausfallen, doch vielleicht überrascht uns EA Sports auch.

Im Anschluss stellen wir euch in den FIFA 23 Team of the Week 25 Predictions die Spieler vor, die sich bei ihren Spielen in der vergangenen Woche durch ihre Leistung hervorgetan haben und sich damit eine Chance auf eine verbesserte Inform-Karte erspielt haben. Ob und welche Vorhersagen zutreffen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, findet ihr weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 24 in den Packs.