FIFA 23: World Cup Stories Tracker - Alle WCS-Spieler und ihre Upgrades in der Übersicht

In unserem FIFA 23 World Cup Stories Tracker stellen wir euch alle WCS-Spieler mit ihren jeweiligen Ratings, Upgrades und Änderungen vor, die EA Sports während des World Cup Stories Events in FIFA 23 veröffentlicht. Obendrein erfahrt ihr, wann und wie die World Cup Stories-Spieler eine Verbesserung erhalten und welche Werte dabei steigen können.

In der folgenden Tabelle listen wir euch alle bislang geleakten FIFA 23 World Cup Stories Spieler mitsamt ihren Basiswerten und den Upgrades auf, die ihre jeweiligen WCS-Karten angeblich erhalten sollen. Sobald die Promo startet, stellen wir euch hier natürlich die veröffentlichten Spieler (kommende Spieler findet ihr dann bei den Leaks). Zur besseren Übersicht haben wir die Tabelle nach der aktuellen Gesamtwertung der Spieler in absteigender Reihenfolge sortiert.

So funktionieren die World Cup Stories Upgrades in FIFA 23

Die Details zu den World Cup Stories-Upgrades sind noch unbekannt, doch es sieht alles danach aus, als ob es mehr oder weniger identisch zu den vorangegangenen RTTWC-Karten abläuft. Sprich: Einige WM-Spieler erhalten aufgrund ihrer hervorragenden Leistung bei wichtigen WM-Spiel-Momenten eine verbesserte Spezialkarte.

Wann und wie steigen World Cup Stories Karten in FIFA 23?

Wie üblich wählt EA Sports bei dieser Promo die Spieler aus, die eine World Cup Stories Karte bekommen. Die WCS-Karte der jeweiligen Spieler erhält beim jeweiligen Release in FIFA 23 ein einmaliges Upgrade, das ihre Gesamtwertung zwischen +2 und +8 Punkte steigen lässt (Attribute "Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis" steigen entsprechend mit). Ferner gibt es aller Voraussicht aber keine anderen Verbesserungen für die WCS-Spieler (etwa für Schwacher Fuß, Spezialbewegung, Position oder ähnliches).

Können "WCS"-Karten weitere Upgrades während der WM 2022 erhalten?

Es ist noch nicht 100%ig sicher, doch aktuell sieht es derzeit ganz danach aus, dass die WCS-Karten genau so funktionieren, wie die RTTWC-Karten der vorangegangenen Promo. Bedeutet: Bei den World Cup Stories Karten handelt es sich um keine dynamischen Items, die somit nicht wie Ones to Watch weiter steigen können. Würde auch wenig Sinn ergeben, denn mit den FIFA 23: World Cup Path to Glory-Event gibt es bereits dynamische WM-Karten.

