FIFA 23: Beste Spieler ST, LF, RF – Die Top 30 Stürmer und Flügelspieler

Die besten Stürmer in FIFA 23 FUT Ultimate Team sind natürlich auch die Topstars der echten Fußballwelt. Spieler wie Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Lionel Messi und Neymar Jr. stellen in ihren Funktionen als Mittelstürmer oder Flügelstürmer die aktuelle Weltspitze unter den aktiven Fußballprofis im Angriff dar. Ihnen fällt die glanzvolle Aufgabe zu, die nach vorn gespielten Bälle ins Tor zu kicken und den Jubel der Fans zu ernten.

Natürlich sind diese Superstars auch in FIFA 23 gefragt - schließlich sind es die Besten der Besten – und sofern euer Verein genügend Millionen auf dem Konto hat, steht dem auch nichts im Wege. Die Liste an hochrangigen und bekannten Angreifern ist sehr lang, daher zeigen wir euch auf dieser Seite die jeweils 30 besten Stürmer in FIFA 23 für die Positionen ST, LF und RF. Wir aktualisieren die Seite, wenn sich an den Ranglisten etwas verändert, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand bleibt.

FIFA 23: Beste Spieler ST, LF, RF Inhalt: