FIFA 23 La Liga POTM: Federico Valverde ist der beste spanischen Liga-Spieler im September 2022

Das waren die Kandidaten für die Wahl zum FIFA 23 La Liga POTM im September Vom Mittwoch, dem 21. September 2022 (13:00 Uhr) bis zum Freitag, dem 23. September 2022 (13:00 Uhr) konntet ihr bei der Wahl des La Liga Spieler des Monats für September eure Stimme auf der offiziellen Seite (nachfolgender Link) zum Besten geben. Welche Kandidaten für den La Liga POTM Vote nominiert waren, erfahrt ihr nachfolgend. Hier geht’s zum FIFA 23 La Liga POTM Vote. Spieler Verein POS Tore Vorl. Gespielte Zeit Aktive Zeit Passgenauigkeit Robert Lewandowski FC Barcelona ST 4 2 ? Min. ? Min. ? % Federico Valverde Real Madrid ZM 2 1 ? Min. ? Min. ? % Nico William Athletic Bilbao RM 2 0 ? Min. ? Min. ? % Brais Mendez Real Sociedad RM 2 0 ? Min. ? Min. ? % Samu Castillejo FC Valencia RM 2 0 ? Min. ? Min. ? % Parejo FC Villarreal ZM 0 0 ? Min. ? Min. ? % Luiz Felipe Betis Sevilla IV 0 0 ? Min. ? Min. ? %

FIFA 23: La Liga POTM - Alle Gewinner und ihre SBCs Im Anschluss zeigen wir euch alle Spieler, die in der Saison 2022/23 die Wahl zum La Liga POTM gewonnen haben, welche Kontrahenten sie übertrumpft haben und welche SBC-Anforderungen ihr in FIFA 23 für die Karte erfüllen müsst: Federico Valverde holt sich den La Liga-POTM-Pokal im September 2022 FIFA 23 ist mittlerweile erschienen und damit gibt es auch die erste La Liga POTM-Karte im Spiel. Gewonnen hat sie Real Madrids Federico Valverde, der zu den drei Siegen im September 2 Tore und 1 Vorlage beisteuerte. Leer gingen dagegen Dani Parejo (Villarreal CF), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Samu Castillejo (Valencia CF), Luis Felipe (Real Betis), Brais Mendez (Real Sociedad) und Nico Williams (Athletic Club). Seine Karte könnt ihr ab sofort und noch bis zum 6. November in FIFA 23 holen, indem ihr die drei Segmente der zugehörigen Valverde POTM SBCs löst. Real Madrid (Belohnung: 1x Goldspieler Pack Klein) Mindestens 1 Spieler aus Real Madrid in der Startelf

Mindestens 1 Spieler mit 86 GES in der Startelf

Mindestens 84er Team-Gesamtwertung

11 Spieler im Team LaLiga (Belohnung: 1x Jumbo Gold Pack) Mindestens 1 Spieler aus LaLiga in der Startelf

Mindestens 1 Spieler mit 87 GES in der Startelf

Mindestens 85er Team-Gesamtwertung

11 Spieler im Team 87-GES-Team (Belohnung: 1x Jumbo Premium Gold Pack) Mindestens 2 Spieler mit 88 GES in der Startelf

Mindestens 87er Team-Gesamtwertung

11 Spieler im Team Federico Valverde ist der FIFA 23 La Liga POTM im September. Borja Iglesias ist der La Liga-POTM im August 2022 Die spanische erste Liga hat die Saison bereits vor dem FIFA 23 Release gestartet und dementsprechend wurde auch schon Ende August der erste Spieler des Monats gewählt. Nominiert waren Borja Iglesias (Betis Sevilla) – der den Vote dank vier Toren in drei Siegen gewann –, Lee Kang In (RCD Mallorca), Vinicius Jr. (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Geronimo Rulli (FC Villareal) und Chimy Avila (CA Osasuna). Borja geht jedoch ohne POTM-Karte in FIFA 23 aus - auch nicht nachträglich -, da das Spiel noch nicht draußen ist. Borja Iglesias ist der Gewinner im August und damit der erste La Liga POTM in der Saison 2022/23.