FIFA 23 Premier League POTM: Marcus Rashford ist der Spieler des Monats im September

FIFA 23 Premier League POTM September Nominees – diese Spieler standen zur Wahl Vom Donnerstag, dem 22. September 2022 (12:00 Uhr) bis zum Montag, dem 26. September 2022 (00:00 Uhr) konntet ihr bei der Wahl des Premier League POTM für September eure Stimme auf der offiziellen Seite (nachfolgender Link) abgeben. Der Abstimmung ist mittlerweile geschlossen, daher gibt es hier noch einmal die Kandidaten, die für den PL POTM Vote nominiert wurden. Hier geht’s zum FIFA 23 Premier League POTM Vote. Spieler Verein POS Tore Vorl. Gespielte Zeit Max. Tempo Passgenauigkeit Philip Billing AFC Bournemouth ZM 2 0 ? Min. ? km/h ? % Kevin De Bruyne Manchester City ZM 0 3 ? Min. ? km/h ? % Pierre-Emile Højberg Tottenham Hotspur ZDM 1 1 ? Min. ? km/h ? % Alex Iwobi FC Everton RM 0 1 ? Min. ? km/h ? % Jacob Ramsey Aston Villa ZM 1 1 ? Min. ? km/h ? % Marcus Rashford Manchester United LF 3 2 ? Min. ? km/h ? % Das waren die nominierten Spieler für den FIFA 23 Premier League POTM im September.

FIFA 23: Premier League POTM Gewinner: Alle Sieger und ihre SBCs Nachfolgend stellen wir euch alle Spieler vor, die in der Saison 2022/23 die Wahl zum Premier League POTM gewonnen haben, welche Kontrahenten es gab und welche Aufgaben ihr bei den entsprechenden SBCs in FIFA 23 erfüllen sollt: Marcus Rashford ist der Premier League-POTM im September Bei der Wahl zum Spieler des Monats in der PL hat sich im September Marcus Rashford durchgesetzt, nachdem er mit drei Toren und zwei Vorlagen zur Siegesserie von Manchester United beigetragen hat. Leer gingen dagegen Philip Billing (AFC Bournemouth), Kevin De Bruyne (Manchester City), Pierre-Emile Højberg (Tottenham Hotspur), Alex Iwobi (FC Everton) und Jacob Ramsey (Aston Villa) aus. Rashford erhält damit eine verbesserte POTM-Karte mit 84 GES, die ihr euch noch bis zum 30. Oktober 2022 über die zugehörige Rashford SBC in FIFA 23 holen könnt. Lösen müsst ihr dafür folgende drei Segmente: Manchester United (Belohnung: Electrum Spieler Pack Klein) Mindestens 1 Spieler von Manchester United in der Startelf

Mindestens 84er Team-Gesamtwertung

11 Spieler im Team England (Belohnung: Jumbo Gold Pack) Mindestens 1 Spieler aus England in der Startelf

Mindestens 85er Team-Gesamtwertung

11 Spieler im Team Premier League (Belohnung: Seltenes Gold Pack) Mindestens 1 Spieler aus der Premier League in der Startelf

Mindestens 86er Team-Gesamtwertung

11 Spieler im Team Marcus Rashford ist der Premier League POTM Gewinner im September erhält eine verbesserte Karte in FIFA 23. Erling Haaland ist der Premier League-POTM im August 2022 Der Release von FIFA 23 ist noch weit entfernt, doch die Premier League hat ihren Betrieb schon wieder aufgenommen, daher wurde Ende August auch der erste Spieler des Monats gewählt. Nominiert wurden Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel Jesus (FC Arsenal), Aleksandar Mitrović (FC Fulham), Martin Odegaard (FC Arsenal), Nick Pope (Newcastle United), Rodrigo (Leeds United) und Wilfried Zaha (Crystal Palace). Gewonnen hat am Ende Erling Haaland, der mit neun Toren und einer Vorlage ein starkes Debüt hingelegt hat. Da FIFA 23 aber noch nicht raus ist, geht Haaland ohne POTM-Karte aus und bekommt sie auch nicht nachträglich. Die Chance ist aber hoch, dass er zukünftig wieder als POTM nominiert wird und gewinnt. Erling Haaland ist der ersten Premier League POTM in der Saison 2022/23, geht aber ohne Karte in FIFA 23 aus.