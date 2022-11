FIFA 23: World Cup Icons kommen am Freitag - Alle WM Ikonen, Leaks und Infos im Überblick

Mit den FIFA 23 World Cup Icons stellt EA Sports im Rahmen der Fußball WM 2022 die erste sogenannte "Icon Kampagne vor", bei der einige bekannte FIFA 23 Ikonen eine neue, zusätzliche "World Cup Icon"-Karte bekommen. Die WM Ikonen kommen zum FIFA 23: Black Friday ins Spiel, haben ein höheres Rating sowie teilweise verbesserte Spezialwerte und ersetzten die Basis- und Mid-Kartenversion der entsprechenden Spieler. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche Ikonen laut Leaks eine WC Icon Karte erhalten und welche Wertung sie bekommen. Außerdem erfahrt ihr, was es mit den Ikonen Kampagnen auf sich hat und was ihr noch über die WM Icons wissen müsst.

World Cup Icons Erklärung - so funktioniert die erste Ikonen-Kampagne zur FIFA 23 WM 2022

Anlässlich des FIFA 23 World Cups stellt EA Sports die erste sogenannte "Icon Campaign" vor, bei der einige bekannte FIFA 23 Ikonen eine neue, zusätzliche "World Cup Icon"-Karte erhalten. Die WM Ikonen haben ein höheres Rating und ersetzten die Basis und Mittlere Kartenversion im Spiel. Die Details dazu erfahrt ihr nachfolgend:

Wann kommen die World Cup Icons in FIFA 23?

Die FIFA 23 World Cup Icons kommen am Black Friday (Freitag, der 25. November 2022) um 19:00 Uhr ins Spiel. Bislang sind 35 Ikonen bekannt, die jedoch nicht alle auf einmal, sondern in mehreren Wellen veröffentlicht werden. Sprich: Es wird zwei große Teams mit je 11 Spielern geben, die an zwei aufeinanderfolgenden Freitagen erscheinen. Hinzu kommen zwei Mini-Releases mit je drei bis vier Spielern, die an den jeweils folgenden Sonntagen veröffentlicht werden. EA hat zudem bereits angekündigt, dass einige WM Icons nur via SBCs / Objectives verfügbar sein werden. Davon ausgehend dürfte der Release-Plan so aussehen:

25. November 2022 (19:00 Uhr) = Release WC Icons Team 1

27. November 2022 = WC Icons Mini-Release 1

2. Dezember 2022 = Release WC Icons Team 2

4. Dezember 2022 = WC Icons Mini-Release 2

Einzelne Tage = weitere WC Icons via SBC und Objectives

Was sind World Cup Icons und Campaign Icons in FIFA 23?

Bei den World Cup Icons handelt es sich um sogenannte "Kampagnen Icons". Im Grunde sind es nur eine neue, zusätzliche Karten-Version der bekannten FIFA 23 Icons, die sich von der Wertung her zwischen die Mittlere- und Prime-Kartenversion einfügen und die Basis- und Mittlere-Kartenversion im Spiel ersetzten.

Die der Begriff "Kampagnen Icons" bereits andeutet, kommen diese speziellen Ikonen immer im Rahmen einer speziellen Promo-Kampagne ins Spiel. Die Weltmeisterschaft 2022 ist die erste Kampagne, in deren Zuge neue Icons ins Spiel kommen, EA hat aber schon durchhören lassen, dass es in Zukunft wohl weitere Icon-Kampagnen geben könnte.

Wie viele Ikonen erhalten eine Word Cup Icon Karte?

Durch Leaks sind bislang 35 Ikonen bekannt, die eine World Cup Icon Karte bekommen. Bislang nicht bestätigt ist, ob alle 102 Ikonen eine WM-Karte erhalten, wir gehen aber stark davon aus, dass das nicht der Fall ist, da EA bereits weitere "Campaign Icons" (siehe vorherigen Punkt) in Aussicht gestellt hat und dafür möchte man sich wohl weitere Spieler aufheben. Ebenfalls unbekannt ist, ob EA im Zuge der Ikonen-Kampagne neue Ikonen in FIFA 23 vorstellt, wir rechnen aber nicht damit.

Wie bekommt man World Cup Icons in FIFA 23?

Den Großteil der World Cup Icons könnt ihr (wie bisher) in allen Karten-Packs finden, in denen Spieler-Karten enthalten sind – egal, ob ihr sie als Belohnung bekommt oder mit FIFA 23 FUT Coins oder FIFA Punkte kauft. Übrigens ersetzen die WM Icons die Basis- und Mittleren Karten der entsprechenden Spieler, ihr müsst also nicht befürchten, dass ihr eine schlechtere Version zieht.

Einige WM Icons sind aber auch nur über spezielle SBCs und Objectives erzielbar und zwei WC Icons (Cafu und Vieira) sind nur beim World Cup Token Tausch erhältlich. Voraussichtlich könnt ihr WM Icons, die aus Packs stammen, auch auf dem Transfermarkt kaufen.

Was ist das beste World Cup Icon in FIFA 23?

Wenn ihr nach der besten World Cup Ikone fragt, gibt es wie üblich mehrere richtige Antworten, da mehrere Faktoren wie die Spieler-Position zu berücksichtigen sind:

Die beste World Cup Stürmer-Ikone in FIFA 23 ist Pele mit voraussichtlichen 96 GES.

Die beste World Cup Mittelfeld-Ikone in FIFA 23 ist Zinedine Zidane mit voraussichtlichen 95 GES.

Die beste World Cup Verteidiger-Ikone in FIFA 23 ist Marcos Cafu mit 92 GES.

Die beste World Cup Torwart-Ikone in FIFA 23 ist Iker Casillas mit voraussichtlichen 91 GES.

