Elden Ring: Alle Gigantischen Waffen mit Fundorten, Werten und Schaden

Gigantische Waffen in Elden Ring sind eine Waffengattung, die man im Inventar bei den Waffen untersuchen und vergleichen kann.

Gigantische Waffen im Nahkampf zählen zu den schwersten Geräten im ganzen Spiel und richten massive Verwüstung an, wo immer sie treffen. Ihr typisches Moveset ist sehr langsam und jeder Schlag kostet den Charakter sichtlich Mühe, weshalb sie in der Regel hohe Anforderungen an die Stärke stellen.

Unser Guide zeigt, wo ihr alle kolossalen Waffen in Elden Ring findet und welche Werte sie erfordern. Wir zeigen, wo ihr die gigantischen Waffen bekommt, wie man sie benutzt und wie sie sich aufrüsten lassen.

Kolossale Waffen in Elden Ring

Kolossale bzw. gigantische Waffen sind in etwa so unhandlich wie Riesenschwerter und ähnlich langsam in ihren einzelnen Angriffen, aber mit zerstörerischer Wucht ausgestattet. Kurz gesagt: Wo sie treffen, wächst… nichts mehr.

Je nach Modell, das ihr führt, ist der Schaden aufgeteilt zwischen Standard-, Stich- und Schlagschaden (siehe Schadenstypen). Die Attributskalierung zeichnet ein ziemlich eindeutiges Bild: Die meisten gigantischen Waffen profitieren von roher Stärke (und erfordern einen bestimmten Wert), während die Geschickanforderung in den Hintergrund rückt.

Die Benutzung gigantischer Waffen geht nur sehr träge und langsam vonstatten, weshalb sie zu den Waffenarten mit der geringsten Mobilität zählen. Bereits die Ausführung eines einzelnen Schlages dauert lange. Die Ausrüstungslast leidet enorm mit einer angelegten gigantischen Waffe. Neben Riesenschwertern gehören sie zu den schwersten Waffen in Elden Ring.

Die beidhändige Nutzung einer kolossalen Waffe ist ebenso möglich wie das Führen zweier Exemplare gleichzeitig im Power-Stance-Verbund (extreme Ausrüstungsbelastung!). Einige gigantische Waffen verfügen standardmäßig über das Talent "Beharren". Viele lassen sich mit Kriegsaschen verändern und an einen Spielstil anpassen.

Alle gigantischen Waffen können entweder mit Schmiedesteinen oder Dunkelschmiedesteinen verbessert und aufgerüstet werden.

Insgesamt gibt es 15 gigantische Waffen in Elden Ring. Hier die Fundorte, Werte, Talente, Aufrüstmöglichkeiten, Movesets und mehr interessante Details.

Wo man die Gigantischen Waffen in Elden Ring findet

Springe zu: