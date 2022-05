Elden Ring: New Game Plus (NG+) starten, Änderungen, neue Items und Vorbereitungen

Das New Game Plus (NG+) in Elden Ring bezeichnet einen erneuten Spieldurchlauf, nachdem das Spiel einmal komplett durchgespielt wurde.

Ein New-Game-Plus-Durchgang ist mit verschiedenen Änderungen verbunden und ihr nehmt bestimmte Items und erzielten Fortschritt mit, während ihr andere Dinge verliert und erneut finden müsst. Man beginnt nicht bei Null, sondern mit einem Großteil der Ausrüstung, die man vorher bei sich hatte.

Folgt unserem Guide zum NG+ in Elden Ring und erfahrt, wie man es startet, welche Änderungen es gibt, was man behält, was nicht und weitere Details.

New Game Plus in Elden Ring

Man kennt dieses Feature aus den Souls-Spielen. Nachdem ihr den Endboss besiegt und ein Ende ausgewählt habt, erscheint eine Meldung mit der Frage, ob ihr direkt ins New Game Plus wechseln möchtet oder nicht.

Falls ja, beginnt ihr das Spiel mit einem Großteil eurer Ausrüstung (siehe unterhalb) von vorn. Diese Entscheidung ist nicht umkehrbar.

Falls nicht, kehrt das Spiel in einen Zustand vor dem finalen Boss zurück und ihr könnt den neuen Durchgang jederzeit in der Tafel der Gnade starten.

Was man vor dem NG+ erledigen sollte

Natürlich hat jeder seine persönliche Liste mit eigenen Zielen und Ritualen, vor allem, wenn man Dark Souls, Bloodborne und Co. gespielt hat. Elden Ring ist in der Hinsicht nicht anders. Hier dennoch eine kleine Liste mit Dingen, die vor dem NG+ zu erledigen ratsam ist:

Was sich im New Game Plus ändert

Gegner und Bosse werfen mehr Runen ab und richten höheren Schaden an. Frühe Bosse verschaffen uns deutlich mehr Runen (bis zu 5x so viel), während spätere Bosse immerhin noch ungefähr das Doppelte bringen können.

Die Feinde und Bosse haben mehr Lebensenergie und sind entsprechend robuster, wenn man sie im NG+ bekämpft.

Es gibt keine neuen Gegner oder Items (wie etwa in Dark Souls 2). Alle Talismane +1 und +2 sind weiterhin verfügbar und das Ende der Fahnenstange (doppeltes Ausrüsten des gleichen Talismans klappt nicht).

Was mit ins NG+ übernommen wird

Die Stufe des Charakters und die darin investierte Menge an Runen.

Alle Waffen, ihre Upgrades, alle Rüstungen, Aufrüstmaterialien und Items, die nicht mit wichtigem Fortschritt zusammenhängen.

Alle Zaubereien und Anrufungen, ebenso wie die dafür nötigen Stäbe und Siegel.

Alle Handbücher für das Crafting, zusammen mit dem Werkzeugsatz von Kalé und den gesammelten Materialien.

Sämtliche Talismane und Talismanbeutel. Die Talismane erscheinen im NG+ erneut, können aber nicht doppelt ausgerüstet werden.

Das Pferd Sturmwind ist direkt von Beginn an nutzbar.

Die Weltkarte bleibt aufgedeckt und ihr müsst die Kartenfragmente nicht noch einmal sammeln, aber die Orte der Gnade verschwinden und müssen erneut aktiviert werden.

Es gibt weiterhin Invasionen anderer Spieler, die innerhalb der Stufenreichweite liegen.

Die Echos der Hauptbosse bleiben erhalten, können in den Mausoleen aber erst dupliziert werden, wenn ihr den entsprechenden Boss erneut besiegt habt.

Goldene Saat und Heilige Tränen bleiben im Inventar und erscheinen neu in der Spielwelt. Eure Heiligflaschen bleiben aufgerüstet.

Die Flasche der wundersamen Arznei und die Kristalltränen behaltet ihr ebenfalls. Bereits gesammelte Tränen erscheinen nicht erneut in der Welt.

Steinschwertschlüssel bleiben im Inventar und erscheinen erneut in der Welt.

Gesammelte Speichersteine zum Erhöhen der Zauberslots bleiben erhalten und erscheinen nicht erneut.

Sämtliche Schleifmesser, Gesprungene Töpfe, Ritualtöpfe und Parfümflaschen bleiben erhalten und erscheinen nicht erneut (auch nicht bei Händlern, die diese verkauft haben).

Ihr behaltet alle Drachenherzen, Runenbögen, Sternenlichtsplitter, Larventränen, Geisteraschen, Kriegsaschen, Flaschen mit Himmelstau. All diese Items erscheinen außerdem neu in der Welt.

Items, die nicht mit dem Fortschritt in der Welt zusammenhängen, bleiben erhalten: z.B. Magits Kette, Teleskop, Geisterrufende Glocke, Blasphemische Klaue und weitere.

Ihr behaltet die Notizen von den Händlern und die gefundenen Gesten.

Was im NG+ verloren geht

Ihr behaltet den Großteil eures Inventars, aber einige Items werden nicht mit übernommen (üblicherweise jene, die mit eurem Fortschritt im Zwischenland zusammenhängen):