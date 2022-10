FIFA 23 TOTW 5 Predictions: Alisson, Valverde und Barella – wer schafft es ins Team of the Week?

Zum Wochenstart werfen wir in den FIFA 23 TOTW 5 Predictions wieder einen Blick auf die möglichen Upgrades für die besten Spieler, die in der vergangenen Woche eine außergewöhnliche Leistung gezeigt haben. Die Liste an Kandidaten ist diesmal ziemlich lang und breit gefächert und hat durchaus ein paar bekannte Topstars zu bieten: Alisson, Valverde, Barella, Mount, Tadic, Gnabry, Vlahovic, Sane und viele mehr könnten es diesmal schaffen.

Nachfolgend stellen wir euch in den FIFA 23 Team of the Week 5 Predictions die Spieler vor, die gute Chancen haben, eine verbesserte Inform-Karte in dieser Woche abzuräumen. Wie immer erfahren wir erst mit dem offiziellen Release am Mittwochabend, ob und welche Vorhersagen am Ende stimmen (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es soweit ist, sind in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 4 enthalten.