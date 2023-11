Super Mario RPG: Komplettlösung (Switch-Remake), Tipps und Tricks

Das in manchen Kreisen legendäre Super Mario RPG ist zurück, als Remake in voller Pracht aufbereitet für Nintendo Switch. Mit diesem Spiel auf dem Super Nintendo begann Marios RPG-Karriere (auch wenn das Modul nie offiziell bei uns in Europa erschien).

Mit dem Super-Mario-RPG für Switch ändert sich das nun. Endlich können wir das Abenteuer um die sieben Sterne erleben und Schmiedrichs Schergen aus Bowsers Festung vertreiben. Auf dem Weg erwarten uns zahlreiche Rundenkämpfe, Bosse, Rätsel, Ausrüstung und Geheimtruhen, denen wir in der Komplettlösung zu Super Mario RPG fürs Switch-Remake nachgehen. Hier findet ihr alle Abschnitte und den vollständigen Lösungsweg von der Einleitung bis ins Finale.

Super Mario RPG: Komplettlösung - Inhalt

Allgemeine Tipps und Themen

Alle Abschnitte der Hauptquest

Erstes Sternstück

Zweites Sternstück

Drittes Sternstück

Viertes Sternstück

Fünftes Sternstück

Sechstes Sternstück

Siebtes Sternstück

Nebenquests und Minispiele

Tipps und Tricks zu Super Mario RPG für Switch

Was ist das Spielziel in Super Mario RPG? Nach dem erfreulich kurzen Intro, in dem Bowsers Festung von Schmiedrichs Schergen besetzt wird, besteht unser großes Ziel darin, sieben Sternstücke zu finden (auch wenn wir das erst ein Stück später erfahren). Die Sterne sind in der kompletten Spielwelt verteilt und wir müssen auf der Weltkarte von Ort zu Ort ziehen, um Hinweise auf die Fundorte zu erhalten. Wohin es als Nächstes geht, erkennt ihr anhand eines roten Fähnchensymbols auf der Weltkarte. Behaltet außerdem das Reisebuch von Mallow im Auge: Dort findet ihr ein kleines Protokoll mit Tipps zum nächsten Schritt.

Wie errechnet sich die Erfahrung? Die Angaben in der Monsterfibel weichen auf den ersten Blick von der tatsächlichen EXP-Menge ab, die man für das Besiegen eines Monsters erhält. Das Spiel erklärt die Formel nicht. Nehmen wir beispielsweise an, ihr kämpft gegen zwei Snifits (2×8 Erfahrung) und einen Puppox (8 Erfahrung). Zusammen sind das 24 Erfahrungspunkte. Diese Gesamtmenge wird nach dem Kampf durch 3 geteilt und ergibt die tatsächliche Menge pro Gruppenmitglied (in unserem Beispiel 8 EXP). Alle fünf Charaktere in der Gruppe erhalten so viel, auch diejenigen, die nicht am Kampf beteiligt waren.

Muss man oft Erfahrung farmen? Nein, Super Mario RPG ist auch auf der Switch kein sonderlich schweres Spiel. Anders als viele JRPGs gibt es keine beinbrechenden "Content-Blocker" in Form übermäßig schwieriger Bossen. Nehmt einfach alle Kämpfe auf dem Weg durch die Level mit, dann könnt ihr bequem mit den Herausforderungen schritthalten und müsst später keine Erfahrung grinden gehen.

Experimentiert mit verschiedenen Gruppenzusammensetzungen . Hin und wieder kann es doch passieren, dass ein Kampf zu schwierig ist. In solchen Momenten kann es helfen, verschiedene Mitglieder in der Kampfgruppe auszuprobieren. Mallows Donnerschock z.B. erweist sich bei manchen Feinden als verheerend, während andere davon nicht beeindruckt wirken. Ihr könnt die Gruppenmitglieder sogar während eines Kampfes austauschen, indem ihr die Plustaste drückt.

Andere Gruppe, andere Trio-Attacke : Die Trio-Attacken sind möglich, sobald die Kampfanzeige auf der linken Seite bei 100% steht. Es handelt sich um mächtige Spezialangriffe oder andere Manöver, unterschiedlich je nach Zusammensetzung der Gruppe (Mario + Bowser + Peach, Mario + Mallow + Peach, Mario + Mallow + Bowser, Mario + Mallow + Geno, Mario + Bowser + Geno, Mario + Peach + Geno). Siehe Alle Trio-Attacken-Kombinationen.

Was hat es mit den Geheimtruhen auf sich? Die Schatztruhen sind unsichtbar und am besten durch den Alarmring zu lokalisieren. Insgesamt gibt es 39 Geheimschätze in Super Mario RPG. Im Lösungsweg führen wir sie an den entsprechenden Stellen auf, damit ihr keine davon verpasst. Wer unabhängig davon einen Blick auf alle versteckten Schätze werfen mag, schaut in die Fundorte der Geheimschätze.

Wo gibt es bessere Waffen und Kleidung? Sobald ihr ein neues Dorf erreicht, betretet den Item-Laden, erkennbar an dem roten Pilzsymbol beim Eingang. Die Händler bieten in der Regel einige Waffen, Kleidungsstücke und Accessoires an. Je weiter man im Spielverlauf voranschreitet, desto besser die in den Läden zu findende Ausrüstung.

Kann man Items verkaufen? Ja, in Item-Läden. Denkt daran, nach dem Kauf einer neuen Waffe oder Kleidung die nicht mehr benötigte Ausrüstung beim Händler zu veräußern. Die Stücke sind ohnehin charaktergebunden. Mario kann mit Mallows oder Genos Waffen nichts anfangen - und umgekehrt. Lediglich die Accessoires (Ringe, Gürtel etc.) sind von allen fünf Charakteren nutzbar.

Verwendet Blumenkapseln nicht sofort . Die Blumenkapseln erhöhen die Menge eurer Blumenpunkte (BP) permanent, was sie zu einem gern gesehenen Fund macht. Gleichzeitig füllen sie die komplette BP-Menge auf. Nutzt sie nach Möglichkeit erst, wenn eure BP fast leer sind. Das spart euch ein konsumierbares Item wie Honigsirup, Ahornsirup oder Royalsirup.

Gibt es eine Schnellreise? Ja, öffnet das Menü mit der Plustaste und wählt den Punkt "Weltkarte", um bereits entdeckte Ortschaften per Knopfdruck anzusteuern.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: Super Mario RPG - Komplettlösung und Tipps