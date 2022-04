Elden Ring: Alle Drachenherzen finden, nutzen, Drachenzauber lernen und anwenden

Die Drachenherzen in Elden Ring sind Items, die sich eintauschen lassen gegen Drachenanrufungen bzw. Drachenzauber.

Eine Drachenanrufung ist ein mächtiger Zauber zum Heraufbeschwören enormer Drachenkräfte (z.B. Feuerspucken, Drachenklaue oder Scharlachfäule-Atem), mit denen sich schwerer Schaden anrichten lässt.

Sämtliche Drachenherzen im Spiel erlangt man durch das Jagen und Erlegen von Drachen, von denen sich eine ganze Reihe in der Spielwelt niedergelassen hat.

Kann man Drachenzauber in Elden Ring verstärken oder aufrüsten?

Nein. Die Drachenzauber sind in der Regel normale Anrufungen, die genutzt werden wie andere Anrufungen (mithilfe eines Siegels). Ihr rüstet sie ganz normal am Ort der Gnade aus, um sie im Kampf benutzen zu können. Eine Aufwertung wie bei Waffen ist nicht möglich.

Folgt unserem Guide und erfahrt, wo ihr die Drachenherzen findet, welche Drachen es gibt und welche Drachenzauber bzw. Drachengestalten sich damit freischalten lassen.

Springe zu:

Fundorte der Drachenherzen in Elden Ring

Wo man die Herzen der Drachen findet? Natürlich bei den Drachen, und davon gibt es einige im Zwischenland.

Wofür man die Drachenherzen in Elden Ring benutzt

Es gibt zwei Orte in Elden Ring, an denen ihr Drachenherzen gegen mächtige Zauber eintauschen könnt.

Die Drachenherzen dienen zum Eintauschen gegen Drachenanrufungen, mächtige, teils verheerende Zauber mit schillernden Effekten.

Es gibt zwei Orte, an denen ihr die gesammelten Herzen gegen Anrufungen tauschen könnt: Kirche der Drachenkommunion in Limgrave (hier gibt es nur einige grundlegende Zauber) und Kathedrale der Drachenkommunion in Caelid (hier gibt es das volle Programm).

Pro Spieldurchgang könnt ihr 23 Drachenherzen finden, aber zum Erlangen aller Zauber benötigt ihr "nur" 20 Herzen.

Kirche der Drachenkommunion

Drachenfeuer : Kanalisiert den Drachen und stößt einen Flammenodem aus (benötigt 15 Glaube, 12 Arkanenergie)

: Kanalisiert den Drachen und stößt einen Flammenodem aus (benötigt 15 Glaube, 12 Arkanenergie) Drachenklaue : Kanalisiert den Drachen und zerfleischt den Gegner mit Drachenklauen (benötigt 17 Glaube, 13 Arkanenergie)

: Kanalisiert den Drachen und zerfleischt den Gegner mit Drachenklauen (benötigt 17 Glaube, 13 Arkanenergie) Drachenschlund: Kanalisiert den Drachen und beißt Gegner vor euch (benötigt 24 Glaube, 16 Arkanenergie)

In der Kathedrale der Drachenkommunion findet ihr eine sehr gute Auswahl.

Kathedrale der Drachenkommunion

Ihr seht hier nur die Anrufungen, wenn die damit zusammenhängenden Drachen besiegt sind.

Drachenfeuer : Kanalisiert den Drachen und stößt einen Flammenodem aus (benötigt 15 Glaube, 12 Arkanenergie)

: Kanalisiert den Drachen und stößt einen Flammenodem aus (benötigt 15 Glaube, 12 Arkanenergie) Agheels Flamme : Stößt Agheels Flammenodem von oben herab aus (benötigt 23 Glaube, 15 Arkanenergie)

: Stößt Agheels Flammenodem von oben herab aus (benötigt 23 Glaube, 15 Arkanenergie) Magmaodem : Kanalisiert den Lindwurm und stößt einen Magmaodem aus (benötigt 14 Glaube, 10 Arkanenergie)

: Kanalisiert den Lindwurm und stößt einen Magmaodem aus (benötigt 14 Glaube, 10 Arkanenergie) Theodorix' Magma : Stößt Theodorix' Magmaodem von oben herab aus (benötigt 21 Glaube, 14 Arkanenergie)

: Stößt Theodorix' Magmaodem von oben herab aus (benötigt 21 Glaube, 14 Arkanenergie) Schimmersteinhauch : Kanalisiert den Drachen und stößt einen magischen Odem aus (benötigt 15 Glaube, 12 Arkanenergie)

: Kanalisiert den Drachen und stößt einen magischen Odem aus (benötigt 15 Glaube, 12 Arkanenergie) Smarags Schimmersteinhauch : Stößt Smarags Schimmersteinodem von oben herab aus (benötigt 23 Glaube, 15 Arkanenergie)

: Stößt Smarags Schimmersteinodem von oben herab aus (benötigt 23 Glaube, 15 Arkanenergie) Fauliger Atem : Kanalisiert den Drachen und stößt einen Scharlachfäule-Odem aus (benötigt 15 Glaube, 12 Arkanenergie)

: Kanalisiert den Drachen und stößt einen Scharlachfäule-Odem aus (benötigt 15 Glaube, 12 Arkanenergie) Ekzykes' Verfall : Stößt Ekzykes' Scharlachfäule-Odem von oben herab aus (benötigt 23 Glaube, 15 Arkanenergie)

: Stößt Ekzykes' Scharlachfäule-Odem von oben herab aus (benötigt 23 Glaube, 15 Arkanenergie) Dracheneis : Kanalisiert den Drachen und stößt einen Eisodem aus (benötigt 15 Glaube, 12 Arkanenergie)

: Kanalisiert den Drachen und stößt einen Eisodem aus (benötigt 15 Glaube, 12 Arkanenergie) Borealis' Nebel : Stößt Borealis' Eisodem von oben herab aus (benötigt 23 Glaube, 15 Arkanenergie)

: Stößt Borealis' Eisodem von oben herab aus (benötigt 23 Glaube, 15 Arkanenergie) Drachenklaue : Kanalisiert den Drachen und zerfleischt den Gegner mit Drachenklauen (benötigt 17 Glaube, 13 Arkanenergie)

: Kanalisiert den Drachen und zerfleischt den Gegner mit Drachenklauen (benötigt 17 Glaube, 13 Arkanenergie) Drachenschlund : Kanalisiert den Drachen und beißt Gegner vor euch (benötigt 24 Glaube, 16 Arkanenergie)

: Kanalisiert den Drachen und beißt Gegner vor euch (benötigt 24 Glaube, 16 Arkanenergie) Greyolls Brüllen: Stößt das Brüllen des Ältestendrachen Greyoll aus (benötigt 28 Glaube, 17 Arkanenergie)

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: Elden Ring - Komplettlösung mit Tipps

Mehr Hilfe für Elden Ring gibt es in den Elden Ring - Tipps für Einsteiger. Außerdem nützlich: Die Fundorte der Steinschwertschlüssel und der Kartenfragmente. Sucht ihr mächtige Verbündete, bietet es sich an, die Aschen zu sammeln. Für mehr Schlagkraft empfehlen sich die Fundorte der Waffen.