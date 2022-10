FIFA 23 TOTW 4 Predictions: Cancelo, Militao und Frimpong– wer kommt ins neue Team of the Week?

Zum Wochenstart werfen wir in den FIFA 23 TOTW 4 Predictions einen Blick auf die möglichen Upgrades für die besten Liga-Spieler der vergangenen Woche. Letzte Woche gab es viele Kandidaten für den Angriff aber nur wenige für die Verteidigung, doch diesmal gibt es mit Joao Cancelo, Hugo Lloris, Eder Militao, Fikayo Tomori und Co. durchaus einige Optionen. Natürlich sind mit Edin Dzeko, Mason Mount, Bukayo Saka oder Luis Muriel auch ein paar ordentliche Offensivspieler dabei. Es dürfte wieder eine gute Woche werden!

In den anschließenden FIFA 23 Team of the Week 4 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die die besten Chancen auf eine verbesserte Inform-Karte haben. Ob und welche Vorhersagen am Ende stimmen, erfahren wir Mittwochabend, wenn EA das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin sind in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 3 zu finden.