FIFA 23: Best of TOTW 2022 - Diese Spieler gibts zum Black Friday in den Packs

FIFA 23: Best of TOTW 2022 Inhalt:

Traditionell veröffentlicht EA Sports zum Black Friday das FIFA 23 Best of TOTW , das sich aus den besten und beliebtesten Spielern aus allen bislang veröffentlichten Teams der Woche zusammensetzt. Es gehört zu den gefragtesten Angeboten am Black Friday, da hier die Chancen besonders gut stehen, einen hochwertigen Spieler aus den Packs zu ziehen. Nachfolgend stellen wir euch alle Spieler des diesjährigen Best of the Team oft Week in FIFA 23 vor und erklären euch, wie das Best of TOTW funktioniert.

Nachfolgend findet ihr alle 14 Spieler des FIFA 23 Best of TOTW mit ihren Werten. Die Karten sind ab dem 24. November 2022 (19:00 Uhr) bis zum Ende der FIFA 23 Black Friday Promo in den Packs enthalten, die ihr kaufen oder als Belohnung der Aufgaben zum Black Friday bekommen könnt.

Nein! Ausgewählte Best of TOTW Spieler bekommen keine neuen Verbesserungen, da es sich nur um eine neue Zusammenstellung von bereits im Spiel veröffentlichten Karten handelt.

Kommt ein Best of TOTW Team 2?

Im vergangenen Jahr hat EA zwei Best of TOTW 2 veröffentlicht, daher hoffen viele FIFA-Spieler, dass es auch in FIFA 23 wieder zwei Teams geben wird. Offiziell gibt es dazu keine Informationen, allerdings ist auf dem veröffentlichten Best of TOTW-Bild kein "Team 1"-Schriftzug zu sehen (was letztes Jahr der Fall war), was kein gutes Zeichen ist. Wir rechnen aber trotzdem mit einem zweiten Team, schließlich bedeutet das für EA wenig Arbeit und viel Profit.

Ob ein Best of TOTW Team 2 erscheint, sollte sich am Samstag, dem 26. November 2022 um 19:00 Uhr herausstellen, denn üblicherweise wird das zweite Team (sofern es kommt) zwei Tage nach Team 1 vorgestellt.