Zelda: Tears of the Kingdom: Alle Schreine mit Fundorten, Karten, wie man sie abschließt und die Truhen holt

Die Schreine in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind wieder mit von der Partie.

Es handelt sich um kleinere Rätselkammern, in ihrer grundlegenden Beschaffenheit bestens bekannt aus dem Vorgänger Breath of the Wild, und im Nachfolger erfüllen sie denselben Zweck. Schreine sind erkennbar an einem spiralförmigen blau-grünen Licht, das über ihnen aufsteigt. Findet und aktiviert ihr einen Schrein, kann er fortan über die Weltkarte per Schnellreise angesteuert werden (ihr müsst ihn wirklich aktivieren und den Eingang öffnen, nicht nur entdecken).

Für den Abschluss jedes Schreins erhaltet ihr ein Segenslicht. Vier dieser Segenslichter können dann bei einer Statue der Göttin gegen ein zusätzliches Herz für die Energieleiste oder gegen mehr Ausdauer eingetauscht werden.

Fundorte der Schreine in Zelda: Tears of the Kingdom

Nutzt das Fernglas, um die auffällig leuchtenden Schreine aus der Entfernung zu entdecken.

Alle Schreine Vergessene Himmelsinsel

Alle Schreine im Inneren Hyrule

Alle Schreine in der Ebene von Hyrule

Alle Schreine im Hyrule-Gebirge

Alle Schreine beim Wald von Hyrule

Alle Schreine im Sumpf von Ranelle

Alle Schreine bei den Quellen von Ranelle

Alle Schreine in West-Necluda

Alle Schreine in Ost-Necluda

Alle Schreine in der Prärie von Phirone

Alle Schreine in der Akkala-Hochebene

Alle Schreine am Meer von Akkala

Alle Schreine im Inneren Akkala

Alle Schreine in der Schlucht von Eldin

Alle Schreine in den Bergen von Eldin

Alle Schreine auf dem Todesberg

Alle Schreine im Tabanta-Grenzland

Alle Schreine in den Hebra-Bergen

Tipps und Tricks zu den Schreinen in Tears of the Kingdom