FIFA 23: Events Kalender - Alle Promos in 2022/23

Die unzähligen FIFA 23 Events und Promos im FUT Ultimate Team Modus bilden einen der größten und wichtigsten Bausteine der beliebten Fußballsimulation von EA Sports, denn sie sorgen für stetigen Nachschub an neuen Spezialkarten in den Packs, Aufgaben, Belohnungen und Angeboten. Kaum eine Woche vergeht, an der nicht eine oder mehrere neue Promos an den Start gehen: angefangen bei regelmäßigen Events wie dem Team der Woche, der Weekend League, den Spielern des Monats bis hin zu einmaligen Promos, die aktuellen Ereignisse in der Fußballwelt wie die Weltmeisterschaft 2022 oder die Champions League begleiten. Damit ihr nicht den Überblick verliert, findet ihr in unserem nachfolgenden FIFA 23 Event Kalender alle wichtigen Ereignisse, die in der Saison 2022/23 erwartet werden, wann sie stattfinden und worum es dabei geht.

FIFA 23: Events Kalender Inhalt:

Info: Die WM 2022 wirbelt den FIFA 23 Event-Kalender ganz schön durcheinander, daher sind alle zukünftigen Events noch nicht offiziell von EA Sports bestätigt, sondern wurden von uns auf Basis der Events der vorangegangenen Saison prognostiziert. Es kann also sein, dass aufgeführte Events überhaupt nicht oder zu einem ganz anderen Zeitpunkt stattfinden. Ebenso kann es sein, dass aufgeführte Events gar nicht stattfinden oder durch neue Events ersetzt werden, die wir noch nicht gelistet haben. Wir aktualisieren die Seite, sobald wir gesicherte Informationen zu kommenden Promos haben, um die Daten aktuell zu halten.