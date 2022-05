Elden Ring: Alle Trophäen, Erfolge und wie man sie freischaltet

Der Guide zu den Trophäen und Erfolgen in Elden Ring deckt alles ab, was ihr braucht, um das Spiel zu 100% abschließen zu können.

Wir zeigen euch in diesem umfassenden Leitfaden, wie sich alle Trophies und Achievements freischalten lassen, was ihr dafür tun müsst und wie das am schnellsten geht (soweit sich das in Elden Ring bewerkstelligen lässt).

Es gibt 42 Trophäen in Elden Ring für PS4 und PS5 (24x Bronze, 14x Silber, 3x Gold, 1x Platin) und ebenso viele Xbox-Erfolge im Wert von 1000 Gamerscore.

Verpassbare Trophäen in Elden Ring

Durch die offene Spielstruktur mit wenigen Nadelöhrpassagen sind die meisten Trophäen und Erfolge in Elden Ring verpassbar und mit optionalen Spielinhalten verknüpft. Es geht schneller, die nicht verpassbaren Trophäen aufzuzählen. Alle anderen kann man verpassen:

Nicht verpassbar:

Tafelrundfeste

Godfrey, Erster Eldenfürst

Morgott, das Grausame Mal

Zwei "Fragmentträger"-Trophäen: Ihr benötigt zwei Große Runen für den Zugang zur Hauptstadt Leyndell. Von welchem der sechs übrigen Fragmentträger - Godrick, Rennala, Radahn, Rykard, Mohg, Malenia - diese stammen, ist egal.

Feuerriese

Erdenbaum in Flammen

Duo der Götterskalpe

Maliketh, die Schwarze Klinge

Hoarah Loux, der Krieger

Eines der Enden

Tipps und Allgemeines zu den Erfolgen in Elden Ring

Die meisten Erfolge und Trophäen sind geradeheraus: Besiegt Bosse X/Y, sammelt alle legendären Waffen, Talismane, Zauber und so weiter. Kurzum: Erkundet alles und erledigt die wichtigen Nebenquests.

Es ist möglich, alle Trophäen in einem Durchgang zu holen (und damit Platin, ohne dass man das Spiel dafür dreimal durchspielen muss). Allerdings kann man ein paar Trophies verpassen, wenn man nicht weiß, worauf zu achten ist.

Besonders wichtig ist das bei der folgenden Trophäe:

Legendäre Waffen: Wenn man den Blitz von Gransax in der Hauptstadt nicht einsammelt, bevor man das Zerfallende Farum Azula abschließt, kann man ihn erst wieder im nächsten Durchgang holen. Ihr müsst alle legendären Waffen mit einem Spielstand finden. Mehrere Charaktere zählen für diesen Erfolg nicht.

Wollt ihr alle drei für Trophäen relevanten Enden in einem Durchgang freischalten (Eldenfürst, Zeitalter der Sterne, Herr der Rasenden Flamme), müsst ihr nach dem finalen Boss eure Spielstände speichern und wiederaufspielen.

Bronzetrophäen in Elden Ring

Tafelrundfeste - 15G

Beschreibung : Ihr seid in der Tafelrundfeste angekommen.

: Ihr seid in der Tafelrundfeste angekommen. Freischalten: Melina gibt euch die Einladung zur Tafel der Gnade, wenn ihr ein Stück im Spiel vorangeschritten seid. Ihr könnt entweder Liurnia, das Seenland, erreichen und dort den ersten Ort der Gnade (Seeklippen) aktivieren oder Caelid (und dort etwa den Ort der Gnade "Schwelende Kirche"). Melina sollte euch dann die Einladung geben, wenn ihr das nächste Mal rastet.

Margit, das Grausame Mal - 30G

Beschreibung : Ihr habt Margit, das Grausame Mal, besiegt.

: Ihr habt Margit, das Grausame Mal, besiegt. Freischalten: Margit ist der erste "richtige" Boss innerhalb der Haupthandlung und erwartet euch vor dem Eingang von Schloss Sturmschleier. Siehe Margit besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Große Rune - 15G

Beschreibung : Ihr habt die Stärke einer Großen Rune wiederhergestellt.

: Ihr habt die Stärke einer Großen Rune wiederhergestellt. Freischalten: Es gibt sieben Fragmentträger in Elden Ring: Godrick, Rennala, Radahn, Morgott, Rykard, Malenia und Blutfürst Mohg. Jeder davon droppt eine Große Rune, die in einem bestimmten Heiligen Turm wiederhergestellt werden kann (außer Rennalas Rune). Ihr könnt direkt nach dem Sieg über Godrick zum Heiligen Turm von Limgrave marschieren (zu finden über die Brücke mit den drei Golems im Schloss Sturmschleier), das Tor öffnen, die Rune im Turm reaktivieren und habt den Erfolg in der Tasche.

Roter Wolf von Radagon - 15G

Beschreibung : Ihr habt den Roten Wolf von Radagon besiegt.

: Ihr habt den Roten Wolf von Radagon besiegt. Freischalten: Der Wolf ist ein Zwischenboss in der Akademie von Raya Lucaria, dem zweiten Legacy-Dungeon. Er bewacht den Abschnitt "Forum der Debatte". Siehe Roter Wolf von Radagon besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Rennala, Königin des Vollmonds - 15G

Beschreibung : Ihr habt Rennala, Königin des Vollmonds, besiegt.

: Ihr habt Rennala, Königin des Vollmonds, besiegt. Freischalten: Rennala ist der abschließende Boss in der Akademie von Raya Lucaria. Sie wartet am Ende des Abschnitts "Forum der Debatte" in der Großen Bibliothek von Raya Lucaria. Siehe Rennala besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Königliche Ritterin Loretta - 15G

Beschreibung : Ihr habt die königliche Ritterin Loretta besiegt.

: Ihr habt die königliche Ritterin Loretta besiegt. Freischalten: Loretta ist eine Reiterin in Geisterform und der Boss im Anwesen von Caria. Sie bewacht den Zugang zur Unterregion Drei Schwestern in Liurnia. Siehe Loretta besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Magmalindwurm Makar - 15G

Beschreibung : Ihr habt den Magmalindwurm Makar besiegt.

: Ihr habt den Magmalindwurm Makar besiegt. Freischalten: Makar ist der Boss im Ruinenübersäten Abgrund, einem Minenverbund im Norden von Liurnia, der als alternativer Zugangsweg zum Altus-Plateau dient. Siehe Magmalindwurm Makar besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Löwenartiges Scheusal - 15G

Beschreibung : Ihr habt das löwenartige Scheusal besiegt.

: Ihr habt das löwenartige Scheusal besiegt. Freischalten: Das löwenartige Scheusal ist der Boss in Schloss Morne auf der Halbinsel der Tränen. Siehe Löwenartiges Scheusal besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Ahnengeist - 15G

Beschreibung : Ihr habt den Ahnengeist besiegt.

: Ihr habt den Ahnengeist besiegt. Freischalten: Der Ahnengeist ist der Boss beim Siofra-Fluss, einem unterirdischen Abschnitt unterhalb von Limgrave. Siehe Ahnengeist besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Drachenblutsoldat von Nokstella - 15G

Beschreibung : Ihr habt den Drachenblutsoldaten von Nokstella besiegt.

: Ihr habt den Drachenblutsoldaten von Nokstella besiegt. Freischalten: Der Drachenblutsoldat von Nokstella ist der Boss in den Uhl-Palastruinen, einem unterirdischen Abschnitt unterhalb von Liurnia. Siehe Drachenblutsoldat von Nokstella besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Godfrey, Erster Eldenfürst - 15G

Beschreibung : Ihr habt Godfrey, Erster Eldenfürst, besiegt.

: Ihr habt Godfrey, Erster Eldenfürst, besiegt. Freischalten: Godfrey in seiner Geisterform ist der erste Boss in der Königlichen Hauptstadt Leyndell. Er bewacht den weiteren Weg durch die Stadt. Siehe Godfrey besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Imitator-Träne - 15G

Beschreibung : Ihr habt die Imitatorträne besiegt.

: Ihr habt die Imitatorträne besiegt. Freischalten: Die Imitatorträne ist der erste Boss in Nokron, der Ewigen Stadt (und ein ziemlich einfacher noch dazu). Siehe Imitatorträne besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Königlicher Ahnengeist - 15G

Beschreibung : Ihr habt den königlichen Ahnengeist besiegt.

: Ihr habt den königlichen Ahnengeist besiegt. Freischalten: Der königliche Ahnengeist ist der Boss zweite Boss in Nokron, der Ewigen Stadt, und gleicht dem normalen Ahnengeist vom Siofra weitestgehend. Siehe Königlichen Ahnengeist besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Tapfere Gargoyles - 15G

Beschreibung : Ihr habt die tapferen Gargoyles besiegt.

: Ihr habt die tapferen Gargoyles besiegt. Freischalten: Die tapferen Gargoyles sind die Bosse im Aquädukt am Siofra, einem versteckten Bereich in Nokron, der Ewigen Stadt. Siehe Tapfere Gargoyles besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Adliger der Götterskalpe - 15G

Beschreibung : Ihr habt den Adligen der Götterskalpe besiegt.

: Ihr habt den Adligen der Götterskalpe besiegt. Freischalten: Der Adlige der Götterskalpe ist der erste Boss im Haus Vulkan und bewacht den Eingang zum Tempel von Eiglay. Siehe Adligen der Götterskalpe besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Mohg, das Mal - 15G

Beschreibung : Ihr habt Mohg, das Mal, besiegt.

: Ihr habt Mohg, das Mal, besiegt. Freischalten: Mohg, das Mal, ist der Boss im Unterirdischen Reservat der Scham (unterhalb der Hauptstadt Leyndell, erreichbar bis zum Ende). Siehe Mohg, das Mal besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Feuerriese - 15G

Beschreibung : Ihr habt den Feuerriesen besiegt.

: Ihr habt den Feuerriesen besiegt. Freischalten: Der Feuerriese ist der Boss auf dem Berggipfel der Riesen, der den Zugang zur Schmiede der Riesen bewacht. Siehe Feuerriese besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Erdenbaum in Flammen - 15G

Beschreibung : Ihr habt den Erdenbaum mit Zunder in Flammen gesetzt.

: Ihr habt den Erdenbaum mit Zunder in Flammen gesetzt. Freischalten: Kurz hinter dem Feuerriesen erreicht ihr die Schmiede der Riesen. Interagiert dort mit Melina und ihr reist ins Zerfallende Farum Azula. Dies schaltet den Erfolg frei.

Astel, Ausgeburt des Abgrunds - 15G

Beschreibung : Ihr habt Astel, Ausgeburt des Abgrunds, besiegt.

: Ihr habt Astel, Ausgeburt des Abgrunds, besiegt. Freischalten: Astel ist der Boss am Ende des Fäulnissees, einem unterirdischen See voller Scharlachfäule, den ihr in Rannis Quest durchqueren müsst. Er bewacht den Zugang zum Mondlichtaltar. Siehe Astel besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Duo der Götterskalpe - 15G

Beschreibung : Ihr habt das Duo der Götterskalpe besiegt.

: Ihr habt das Duo der Götterskalpe besiegt. Freischalten: Das Duo der Götterskalpe ist der erste Boss im Zerfallenden Farum Azula, dem vorletzten Gebiet des Spiels vor dem Ende. Siehe Duo der Götterskalpe besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Elemer von den Dornen - 15G

Beschreibung : Ihr habt Elemer von den Dornen besiegt.

: Ihr habt Elemer von den Dornen besiegt. Freischalten: Elemer von den Dornen ist der Boss in der Schattenburg im Nordwesten des Altus-Plateaus. Er gleicht dem Miniboss Klangperlenjäger weitestgehend. Siehe Elemer von den Dornen besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Kommandant Niall - 15G

Beschreibung : Ihr habt den Kommandanten Niall besiegt.

: Ihr habt den Kommandanten Niall besiegt. Freischalten: Kommandant Niall ist der Boss von Schloss Sol auf dem Berggipfel der Riesen, dem Schneegebiet im Nordosten des Zwischenlands. Siehe Kommandant Niall besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Lichdrache Fortissax - 15G

Beschreibung : Ihr habt den Lichdrachen Fortissax besiegt.

: Ihr habt den Lichdrachen Fortissax besiegt. Freischalten: Der Lichdrache Fortissax ist der (versteckte) Boss in den Tiefen von Tiefwurz (die ihr beispielsweise im Rahmen von Fias Quest erkundet). Siehe Lichdrache Fortissax besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Loretta, Ritterin des Haligbaums - 15G

Beschreibung : Ihr habt Loretta, Ritterin des Haligbaums, besiegt.

: Ihr habt Loretta, Ritterin des Haligbaums, besiegt. Freischalten: Ritterin des Haligbaums, Loretta, ist die physische Form von Loretta aus dem Anwesen von Caria. Ihr findet sie im Legacy-Dungeon Miquellas Haligbaum, wo sie den Zugang nach Elphael, Stütze des Haligbaums, bewacht. Siehe Loretta, Ritterin des Haligbaums besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Silbertrophäen in Elden Ring

Fragmentträger Godrick - 30G

Beschreibung : Ihr habt Fragmentträger Godrick besiegt.

: Ihr habt Fragmentträger Godrick besiegt. Freischalten: Godrick, der Verpflanzte, ist der abschließende Boss am Ende von Schloss Sturmschleier. Siehe Godrick besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Fragmentträger Morgott - 30G

Beschreibung : Ihr habt Fragmentträger Morgott besiegt.

: Ihr habt Fragmentträger Morgott besiegt. Freischalten: Morgott ist der abschließende Boss der Hauptstadt Leyndell und bewacht den Zugang zum Großen Aufzug von Rold und damit zum Berggipfel der Riesen (neben zwei Godfrey, dem Feuerriesen, Götterskalp-Duo, Maliketh und dem Endboss ist er einer der wenigen Bosse, die man auf jeden Fall und in jedem Spieldurchgang erledigen muss). Siehe Morgott besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Fragmentträger Radahn - 30G

Beschreibung : Ihr habt Fragmentträger Radahn besiegt.

: Ihr habt Fragmentträger Radahn besiegt. Freischalten: Sternengeißel Radahn ist der Boss im Schloss Rotmähne, das sich im Osten von Caelid befindet. Während das Fest des Krieges läuft, könnt ihr gegen ihn antreten. Siehe Sternengeißel Radahn besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Fragmentträger Rykard - 30G

Beschreibung : Ihr habt Fragmentträger Rykard besiegt.

: Ihr habt Fragmentträger Rykard besiegt. Freischalten: Rykard, Fürst der Blasphemie, ist der abschließende Boss im Haus Vulkan und gleichzeitig einer der Halbgötter im Spiel. Er erscheint nach der Götterverschlingenden Schlange. Siehe Rykard besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Maliketh, die Schwarze Klinge - 30G

Beschreibung : Ihr habt Maliketh, die Schwarze Klinge, besiegt.

: Ihr habt Maliketh, die Schwarze Klinge, besiegt. Freischalten: Maliketh ist der abschließende Boss im Zerfallenden Farum Azula (nach eurem Sieg wird die letzte Phase des Spiels eingeleitet und Leyndell unter einer Ascheschicht vergraben; wollt ihr den Erfolg "Legendäre Waffen" holen, müsst ihr den Blitz von Gransax vor diesem Ereignis beschaffen). Siehe Maliketh besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Göttertöter-Waffe - 30G

Beschreibung : Ihr habt eine Waffe bis zur höchsten Stufe aufgewertet.

: Ihr habt eine Waffe bis zur höchsten Stufe aufgewertet. Freischalten: Bringt eine normale Waffe auf Stufe +25 (erfordert Schmiedesteine) oder eine Spezialwaffe auf Stufe +10 (erfordert Dunkelschmiedesteine). Für das letzte Upgrade in beiden Kategorien benötigt ihr entweder einen Uralten Drachenschmiedestein oder einen Uralten Drachendunkelschmiedestein.

Fragmentträger Mohg - 30G

Beschreibung : Ihr habt Fragmentträger Mohg besiegt.

: Ihr habt Fragmentträger Mohg besiegt. Freischalten: Mohg, der Fürst des Blutes, ist der Boss im Mausoleum der Mohgwyn-Dynastie, einem Ort unterhalb von Caelid (erreichbar u.a. über Varrés Quest). Siehe Mohg, Fürst des Blutes besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Drachenfürst Placidusax - 30G

Beschreibung : Ihr habt den Drachenfürsten Placidusax besiegt.

: Ihr habt den Drachenfürsten Placidusax besiegt. Freischalten: Drachenfürst Placidusax ist ein versteckter Boss im Zerfallenden Farum Azula. Siehe Drachenfürst Placidusax besiegen für eine genaue Wegbeschreibung zu seiner Arena und weitere Details zum Kampfablauf.

Fragmentträgerin Malenia - 30G

Beschreibung : Ihr habt Fragmentträgerin Malenia besiegt.

: Ihr habt Fragmentträgerin Malenia besiegt. Freischalten: Malenia, Miquellas Klinge, ist der abschließende Boss in Elphael, Stütze des Haligbaums (und einer der schwersten Gegner im Spiel). Siehe Malenia besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Hoarah Loux, der Krieger - 30G

Beschreibung : Ihr habt den Krieger Hoarah Loux besiegt.

: Ihr habt den Krieger Hoarah Loux besiegt. Freischalten: Hoarah Loux ist die zweite Form von Godfrey, dem Ersten Eldenfürsten. Ihr tretet ihm in der Aschenen Hauptstadt gegenüber, kurz vor dem Endkampf des Spiels. Siehe Hoarah Loux besiegen für weitere Details zum Kampfablauf.

Legendäre Aschen - 30G

Legendäre Zaubereien und Anrufungen - 30G

Beschreibung : Ihr habt alle legendären Zaubereien und Anrufungen erhalten.

: Ihr habt alle legendären Zaubereien und Anrufungen erhalten. Freischalten : Es gibt unglaublich viele Zaubereien und Anrufungen in Elden Ring, aber nur sieben davon sind legendär:

: Es gibt unglaublich viele Zaubereien und Anrufungen in Elden Ring, aber nur sieben davon sind legendär: Flamme des grausamen Gottes : Nach dem Sieg über Adan, Dieb des Feuers, im Siegelgefängnis der Niedertracht.

: Nach dem Sieg über Adan, Dieb des Feuers, im Siegelgefängnis der Niedertracht.

Greyolls Brüllen : Kann in der Kathedrale der Drachenkommunion für drei Drachenherzen gekauft werden (siehe Fundorte der Drachenherzen), nachdem Greyoll nahe Festung Faroth erledigt wurde.

: Kann in der Kathedrale der Drachenkommunion für drei Drachenherzen gekauft werden (siehe Fundorte der Drachenherzen), nachdem Greyoll nahe Festung Faroth erledigt wurde.

Eldensterne : Zu finden in den Tiefen von Tiefwurz, wenn man beim Überqueren der großen Wurzeln nach dem Ort der Gnade "Kamm der Großen Fälle" rechts den Eingang zu einer Höhle entdeckt und ihrem Verlauf bis zum Ausgang folgt.

: Zu finden in den Tiefen von Tiefwurz, wenn man beim Überqueren der großen Wurzeln nach dem Ort der Gnade "Kamm der Großen Fälle" rechts den Eingang zu einer Höhle entdeckt und ihrem Verlauf bis zum Ausgang folgt.

Ursternregen : Zu finden im Ketzerischen Turm auf dem Berggipfel der Riesen, nachdem ihr die unsichtbare Brücke überquert und den Turm betreten habt.

: Zu finden im Ketzerischen Turm auf dem Berggipfel der Riesen, nachdem ihr die unsichtbare Brücke überquert und den Turm betreten habt.

Rannis dunkler Mond : Zu finden in der Schatztruhe an der Spitze von Chelonas Turm auf dem Mondlichtaltar in Liurnia.

: Zu finden in der Schatztruhe an der Spitze von Chelonas Turm auf dem Mondlichtaltar in Liurnia.

Azurs Komet : Zu finden bei Urzauberer Azur im Einsiedlerdorf in Gelmir.

: Zu finden bei Urzauberer Azur im Einsiedlerdorf in Gelmir.

Sterne des Ruins: Zu finden bei Meister Lusat in Sellias Versteck (um das Siegel vor seinem Standort brechen zu können, braucht ihr den Sellianischen Siegelbrecher aus Sellens Quest).

Legendäre Waffen - 30G

Beschreibung : Ihr habt alle legendären Waffen erhalten.

: Ihr habt alle legendären Waffen erhalten. Freischalten : Es gibt mehrere hundert Waffen in Elden Ring zu finden, aber nur neun davon haben legendäre Qualität:

: Es gibt mehrere hundert Waffen in Elden Ring zu finden, aber nur neun davon haben legendäre Qualität: Trümmergroßschwert : Besiegt den Schmelztiegelritter und das Löwenartige Scheusal im Schloss Rotmähne (während das Fest des Krieges nicht aktiv ist, etwa nach dem Sieg über Radahn). Die beiden sind Minibosse auf dem zentralen Platz, wo sich während des Festivals die NPCs versammeln.

: Besiegt den Schmelztiegelritter und das Löwenartige Scheusal im Schloss Rotmähne (während das Fest des Krieges nicht aktiv ist, etwa nach dem Sieg über Radahn). Die beiden sind Minibosse auf dem zentralen Platz, wo sich während des Festivals die NPCs versammeln.

Shotel der Eklipse : Zu finden in einer Kiste im Schloss Sol.

: Zu finden in einer Kiste im Schloss Sol.

Großschwert der Verpflanzung : Besiegt das Löwenartige Scheusal im Schloss Morne.

: Besiegt das Löwenartige Scheusal im Schloss Morne.

Schwert der Nacht und der Flamme : Zu finden in einer Kiste im Anwesen von Caria. Ihr müsst euch im Bereich mit den blauen Geisterrittern links von der Brücke fallen lassen und landet auf einem Dach. Die Leiter runter bringt euch zur Schatztruhe.

: Zu finden in einer Kiste im Anwesen von Caria. Ihr müsst euch im Bereich mit den blauen Geisterrittern links von der Brücke fallen lassen und landet auf einem Dach. Die Leiter runter bringt euch zur Schatztruhe.

Henkerschwert der Marais : Besiegt Elemer von den Dornen in der Schattenburg im Nordwesten des Altus-Plateaus und er droppt die Waffe.

: Besiegt Elemer von den Dornen in der Schattenburg im Nordwesten des Altus-Plateaus und er droppt die Waffe.

Dunkelmondgroßschwert : Schließt die Quest von Ranni, der Hexe, ab und ihr erhaltet das Schwert bei der letzten Station unterhalb der Kathedrale von Manus Celes.

: Schließt die Quest von Ranni, der Hexe, ab und ihr erhaltet das Schwert bei der letzten Station unterhalb der Kathedrale von Manus Celes.

Verschlingerzepter : Besiegt Rekusant Bernahl im Zerfallenden Farum Azula (im Bereich gegenüber vom Bosskampf gegen Maliketh) und er droppt die Waffe.

: Besiegt Rekusant Bernahl im Zerfallenden Farum Azula (im Bereich gegenüber vom Bosskampf gegen Maliketh) und er droppt die Waffe.

Großschwert der Goldenen Ordnung : Besiegt das Kreuzfahrerscheusal in der Höhle der Verlorenen auf dem Geweihten Schneefeld.

: Besiegt das Kreuzfahrerscheusal in der Höhle der Verlorenen auf dem Geweihten Schneefeld.

Blitz von Gransax: Zu finden auf dem riesigen Spiralspeer in der Königlichen Hauptstadt Leyndell (im Bereich nach Godfrey in seiner Geisterform nehmt ihr den Aufzug nach unten und springt links vor dem Schmelztiegelritter über das Geländer, um so den Speer zu erreichen).

Legendäre Talismane - 30G

Beschreibung : Ihr habt alle legendären Talismane erhalten.

: Ihr habt alle legendären Talismane erhalten. Freischalten : Es gibt ein paar hundert Talismane in Elden Ring, aber nur acht davon haben eine legendäre Seltenheit:

: Es gibt ein paar hundert Talismane in Elden Ring, aber nur acht davon haben eine legendäre Seltenheit: Radagons Ikone : Zu finden in der Akademie von Raya Lucaria, wenn ihr nach dem Wolf von Radagon in den Hof lauft, gleich rechts um die Ecke, über das Geländer springt, die Leiter erklimmt und zurückgeht ins Gebäude, wo der Talisman in einer Kiste liegt.

: Zu finden in der Akademie von Raya Lucaria, wenn ihr nach dem Wolf von Radagon in den Hof lauft, gleich rechts um die Ecke, über das Geländer springt, die Leiter erklimmt und zurückgeht ins Gebäude, wo der Talisman in einer Kiste liegt.

Radagons Wundsiegel : Zu finden bei einer Leiche in der Festung Faroth.

: Zu finden bei einer Leiche in der Festung Faroth.

Godfreys Ikone : Besiegt Godefroy, den Verpflanzten, im Siegelgefängnis des goldenen Stammbaums auf dem Altus-Plateau.

: Besiegt Godefroy, den Verpflanzten, im Siegelgefängnis des goldenen Stammbaums auf dem Altus-Plateau.

Mond von Nokstella : Zu finden in einer Kiste unterhalb des riesigen Throns in Nokstella, der Ewigen Stadt.

: Zu finden in einer Kiste unterhalb des riesigen Throns in Nokstella, der Ewigen Stadt.

Marikas Wundsiegel : Zu finden in Elphael, Stütze des Haligbaums. Vom Ort der Gnade "Elphael - Innenwall" nehmt ihr den östlichen Ausgang, rennt vorbei am Avatar des Erdenbaums und schräg rechts zur Leiter nach unten. Folgt unten dem Verlauf des Areals nach rechts, bis ihr ein Wichtsiegel erreicht, das sich mit einem Steinschwertschlüssel brechen lässt. Dahinter findet ihr den Talisman.

: Zu finden in Elphael, Stütze des Haligbaums. Vom Ort der Gnade "Elphael - Innenwall" nehmt ihr den östlichen Ausgang, rennt vorbei am Avatar des Erdenbaums und schräg rechts zur Leiter nach unten. Folgt unten dem Verlauf des Areals nach rechts, bis ihr ein Wichtsiegel erreicht, das sich mit einem Steinschwertschlüssel brechen lässt. Dahinter findet ihr den Talisman.

Talisman des alten Fürsten : Zu finden in einer Schatztruhe im Zerfallenden Farum Azula.

: Zu finden in einer Schatztruhe im Zerfallenden Farum Azula.

Gunst des Erdenbaums +2: Nach dem Abschluss von Farum Azula nutzt ihr den Teleport zum Ort der Gnade "Verbotene Lande" nahe der Aschenen Hauptstadt. Nehmt den Aufzug nach oben, dann den westlichen Ausgang, durchquert die Randgebiete der Hauptstadt und es geht mit dem nächsten Aufzug runter. Ihr gelangt in einen riesigen Bereich mit vier Baumgeistern, die ihr aber meiden könnt. Der Talisman liegt in diesem Bereich auf einem Baumstamm.

Goldtrophäen in Elden Ring

Eldenfürst - 50G

Beschreibung : Ihr habt das Ende "Eldenfürst" erreicht.

: Ihr habt das Ende "Eldenfürst" erreicht. Freischalten: Besiegt den finalen Boss, klickt auf die Gespaltene Marika und wählt das normale Ende: "Den Eldenring heilen" (siehe Ende 1: Zeitalter des Zerbrechens). Ihr müsst keine weiteren Vorkehrungen treffen.

Zeitalter der Sterne - 50G

Beschreibung : Ihr habt das Ende "Zeitalter der Sterne" erreicht.

: Ihr habt das Ende "Zeitalter der Sterne" erreicht. Freischalten: Schließt die Quest der Hexe Ranni ab und besiegt den Endboss in Elden Ring. Anschließend findet ihr ein blaues Rufzeichen von Ranni. Klickt darauf, um die Hexe zu beschwören und das Ende: Zeitalter der Sterne einzuleiten - genießt die Endsequenz.

Herr der Rasenden Flamme - 50G

Beschreibung : Ihr habt das Ende "Herr der Rasenden Flamme" erreicht.

: Ihr habt das Ende "Herr der Rasenden Flamme" erreicht. Freischalten: Empfangt die Rasende Flamme von den Drei Fingern in der Kathedrale der Verlorenen unterhalb vom Reservat der Scham, indem ihr bei der auffälligen Tür alle Kleidungsstücke ablegt und darauf klickt (siehe Ende: Herr der Rasenden Flamme). Beendet das Spiel und ihr erhaltet automatisch dieses Ende.

Platintrophäe in Elden Ring

Eldenring - 70G